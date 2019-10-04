Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя

В Алматинской области у школьницы взорвался телефон, что привело к гибели девочки. Эксперты назвали возможные причины взрыва смартфона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

О данном инциденте высказался заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов.

- Я рекомендую родителям контролировать использование телефона вашими детьми. Внимательно изучать инструкции от производителя и строго придерживаться их. Запрещать использование телефонов во время зарядки. Не оставлять на всю ночь телефон на подзарядке, - сказал он.

Дабы избежать подобных несчастных случаев, специалисты советуют придерживаться нескольких нехитрых правил эксплуатации смартфонов. Так, известный казахстанский техноблогер Максим Якименко видит причину детонации в специфике работы аккумуляторной батареи.

- Если происходит взрыв, то это только аккумуляторная батарея. Скорее всего, неисправность либо в самом аккумуляторе, либо в контроллерах на материнской плате – контроллер заряда и контроллер питания. Если контроллер послал на батарею большой ток, она может нагреться и "бахнуть". Структура литий-ионных аккумуляторов – это примесь из химикатов, и эти самые ионы скапливаются в них. Лития там немного на самом деле. Если говорить про случай с девочкой в Алматинской области, то, скорее всего, это производственный брак или телефон был довольно старым, - считает техноблогер Максим Якименко.

Техноблогер также ответил на "бытовой" вопрос пользования устройством во время зарядки и посоветовал снимать чехлы на время.

- Желательно не пользоваться чехлами во время зарядки, потому что они могут привести к перегреву. Чехлы бывают разные, фирменные - там производители смотрят, чтобы не было перегрева. Проводят тесты. Если чехол ноунейм, то, возможно, что тесты не проводились, и это приведет к перегреву батареи. Следовательно, ко взрыву, - говорит техноблогер.

Оставить телефон заряжаться на всю ночь можно, считает Максим Якименко. Главное - соблюсти простые правила.

- Можно оставлять на ночь, но нельзя класть под подушку, накрывать одеялом или чем-нибудь другим. Всю ночь можно заряжать. Производители тоже неглупые, и они предусматривают такой сценарий, когда человек приходит после работы и оставляет смартфон на ночь. Это абсолютно нормальная практика, - делится эксперт.

Подытоживая, специалист напомнил, что взорваться может любой аккумулятор батареи, поэтому важно соблюдать технику безопасности не только по отношению к смартфонам, но и к другим бытовым гаджетам.

- Все, что имеет аккумуляторную батарею, может взорваться. Тот же ноутбук, например, - заключил он.