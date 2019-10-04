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Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя

4 октября 2019, 10:40 |  Государство

В Алматинской области у школьницы взорвался телефон, что привело к гибели девочки. Эксперты назвали возможные причины взрыва смартфона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

О данном инциденте высказался заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов.

- Я рекомендую родителям контролировать использование телефона вашими детьми. Внимательно изучать инструкции от производителя и строго придерживаться их. Запрещать использование телефонов во время зарядки. Не оставлять на всю ночь телефон на подзарядке, - сказал он.

Дабы избежать подобных несчастных случаев, специалисты советуют придерживаться нескольких нехитрых правил эксплуатации смартфонов. Так, известный казахстанский техноблогер Максим Якименко видит причину детонации в специфике работы аккумуляторной батареи.

- Если происходит взрыв, то это только аккумуляторная батарея. Скорее всего, неисправность либо в самом аккумуляторе, либо в контроллерах на материнской плате – контроллер заряда и контроллер питания. Если контроллер послал на батарею большой ток, она может нагреться и "бахнуть". Структура литий-ионных аккумуляторов – это примесь из химикатов, и эти самые ионы скапливаются в них. Лития там немного на самом деле. Если говорить про случай с девочкой в Алматинской области, то, скорее всего, это производственный брак или телефон был довольно старым, - считает техноблогер Максим Якименко. 

Техноблогер также ответил на "бытовой" вопрос пользования устройством во время зарядки и посоветовал снимать чехлы на время.  

- Желательно не пользоваться чехлами во время зарядки, потому что они могут привести к перегреву. Чехлы бывают разные, фирменные - там производители смотрят, чтобы не было перегрева. Проводят тесты. Если чехол ноунейм, то, возможно, что тесты не проводились, и это приведет к перегреву батареи. Следовательно, ко взрыву, - говорит техноблогер. 

Оставить телефон заряжаться на всю ночь можно, считает Максим Якименко. Главное - соблюсти простые правила. 

- Можно оставлять на ночь, но нельзя класть под подушку, накрывать одеялом или чем-нибудь другим. Всю ночь можно заряжать. Производители тоже неглупые, и они предусматривают такой сценарий, когда человек приходит после работы и оставляет смартфон на ночь. Это абсолютно нормальная практика, - делится эксперт. 

Подытоживая, специалист напомнил, что взорваться может любой аккумулятор батареи, поэтому важно соблюдать технику безопасности не только по отношению к смартфонам, но и к другим бытовым гаджетам. 

- Все, что имеет аккумуляторную батарею, может взорваться. Тот же ноутбук, например, - заключил он. 
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если контроллер можно, чисто теоретически, вывести из строя дистанционно, то, опять же чисто теоретически, мы носим с собой бомбу направленного действия. Неплохо придумано.

[Исправлено: maxsaf, 04.10.2019 - 10:53]
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§ лимон
Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Все, что имеет аккумуляторную батарею, может взорваться. Тот же ноутбук, например, - заключил он."

очень оптимистичненько :lol:
не перегревайте и не используйте "левые" зарядный устройства, всё
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§ olegggon
Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не используйте "левые" зарядный устройства, всё

Да, что-то про плохие зарядные устройства в статье ни слова. А ведь мне кажется, что из-за них то и загорелось. У них часто изоляция ломается, от чего может и замкнуть проводка и все вытекающие последствия.
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§ elektron
Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Самсунга была такая проблема, с одной моделью. Акушка взрывалась. В аэропортах запрещали.
Оригинальные причиндалы тут не причём, хотя и надёжнее может.
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§ лимон
Re: Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У Самсунга была такая проблема, с одной моделью


у Самсунга причиной стало "очень редкая проблема на производстве" т.е. просчеты в расчетах
https://zen.yandex.ru/media/neovolt/pochemu-zagorelsia-samsung-chto-tam-vzryvalos-i-kakie-modeli-opasny-do-sih-por-5d1f6f7070080e00aee0af47
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