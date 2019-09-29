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Уснувшую со смартфоном школьницу нашли мертвой в Алматинской области
29 сентября 2019, 09:49 | Происшествия
Трагедия произошла 28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой районный акимат.
Фото с сайта Tengrinews
14-летняя школьница Абзалбек Алуа Асетқызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девочке травмы, несовместимые с жизнью.
Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница заснула, слушая музыку.
Гибель ребенка зарегистрирована как несчастный случай.
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