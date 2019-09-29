Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству широко отметить в 2019 году 750-летие Золотой Орды. Считаете ли вы такое празднование необходимым для казахстанцев? Да. Казахстанская государственность зародилась именно в период Золотой Орды.

Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.

Нет. Современный Казахстан не имеет никакого отношения к исторической Золотой Орде.

Нет. Праздничные мероприятия станут еще одним способом «распила» денег.

