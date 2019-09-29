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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я же говорил что ты еврей. Алекс,поздравляем Тебя. b.radikal.ru Все Евреи - мира... :lol: :oops: ;-) [Исправлено: drakon, 29.09.2019 - 13:19]
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drakon
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге, на оборону - 641 млрд, на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд Полицейских...
29.09.19 12:13
abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Одна из немногих статей в которой я практически во многом согласен с автором) только есть некоторые НО (впрочем как всегда) Тов. Воронин сетует на то что к чему оптимизировать аппараты сельских...
29.09.19 11:26
Victor Yang
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
Добринцофф: Ну вот и я про тоже.К чему тогда раз в году 50% скидка на проезд и стрижку в парикмахерской? Знак внимания - чем плохо? Добринцофф: то надо собрать их вместе по месту бывшей...
29.09.19 11:19
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Уснувшую со смартфоном школьницу нашли мертвой в Алматинской области

29 сентября 2019, 09:49 |  Происшествия

Трагедия произошла 28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой районный акимат.

Фото с сайта Tengrinews

14-летняя школьница Абзалбек Алуа Асетқызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девочке травмы, несовместимые с жизнью.

Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница заснула, слушая музыку.

Гибель ребенка зарегистрирована как несчастный случай.
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