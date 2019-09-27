Нового акима назначили в Аркалыке

Им стал Кайрат Абишев. Ранее он занимал должность акима Узункольского района.

Нового акима местному активу сегодня, 27 сентября, представил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Кайрат Тынымбаевич Абишев родился в 1969 году в с. Тимофеевка Аулиекольского района Костанайской области. В 1992 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1993 году агроном бригады «Кара-Курай» в совхозе Коктальский Наурзумского района. С 2011 по 2015 год был заместителем акима Аулиекольского района. Затем, с 2015 по 2017 год, заместителем акима Аркалыка по экономическим вопросам.

До назначения Кайрата Абишева акимом Аркалыка был Эльдар Кузенбаев. Он занял эту должность в июле 2018 года.

Ранее, 26 сентября, Гауез Нурмухамбетов представил нового акима Узункольского района - Талгатбека Даирова.

Фото предоставлено пресс-службой акима области