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abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%
26.09.19 16:43
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
а Русь-матушка все меньше и меньше становиться, теряяет свои владения с каждым столетием) А с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))
26.09.19 16:42
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В Узункольском районе назначили нового акима

Ксения РЕБИК

26 сентября 2019, 13:06 |  Государство

Талгатбека Даирова представил сегодня, 26 сентября, местному активу первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Ранее Даиров занимал должность руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Талгатбек Сапабекович Даиров родился в 1959 году в п. Чернышевка Боровского района Костанайской области. В 1993 году закончил Карагандинский кооперативный институт. Трудовую деятельность начал еще в Каз. ССР инструктором отдела пропаганды Наурзумского районного комитета комсомола Кустанайской области. С 2013 по 2018 год был акимом Наурзумского района Костанайской области.

До Даирова акимом Узункольского района работал Кайрат Абишев.
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§ drakon
Re: В Узункольском районе назначили нового акима
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что, чистка, в ОблАкимате - началась?... :lol: :-o
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§ сайлау курманов
Re: В Узункольском районе назначили нового акима
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3180
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо для продвижения нужен сильнейший толкач, вон у святого сын в тридцать занимает такую же должность что в шестьдесят без оного,
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