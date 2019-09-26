В Узункольском районе назначили нового акима

Талгатбека Даирова представил сегодня, 26 сентября, местному активу первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Ранее Даиров занимал должность руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Талгатбек Сапабекович Даиров родился в 1959 году в п. Чернышевка Боровского района Костанайской области. В 1993 году закончил Карагандинский кооперативный институт. Трудовую деятельность начал еще в Каз. ССР инструктором отдела пропаганды Наурзумского районного комитета комсомола Кустанайской области. С 2013 по 2018 год был акимом Наурзумского района Костанайской области.

До Даирова акимом Узункольского района работал Кайрат Абишев.