Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная

В детских садах тепло появилось уже вчера, 23 сентября. Социальным объектам - школам, лечебным учреждениям, а также юридическим лицам - отопление подключат после того, как от них поступит соответствующая заявка. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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- В многоэтажных жилых домах тепло поступит после выхода постановления акима города. На сегодня его еще нет, - уточнили в пресс-службе.

Для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении трех дней составила +10 градусов или ниже. По данным ГКП "КТЭК", в последние сутки она была +4,5 градуса, так что костанайцы могут надеяться на тепло в своих домах уже в ближайшие дни.

В прошлом году отопительный сезон начался 1 октября. В жилых домах тепло появилось 5 октября.