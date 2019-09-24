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Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная

Ксения РЕБИК

24 сентября 2019, 11:27 |  ЖКХ

В детских садах тепло появилось уже вчера, 23 сентября. Социальным объектам - школам, лечебным учреждениям, а также юридическим лицам - отопление подключат после того, как от них поступит соответствующая заявка. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото stavropolskiy.com

- В многоэтажных жилых домах тепло поступит после выхода постановления акима города. На сегодня его еще нет, - уточнили в пресс-службе.

 

Для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении трех дней составила +10 градусов или ниже. По данным ГКП "КТЭК", в последние сутки она была +4,5 градуса, так что костанайцы могут надеяться на тепло в своих домах уже в ближайшие дни.

В прошлом году отопительный сезон начался 1 октября. В жилых домах тепло появилось 5 октября.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рано еще в домах.
будут у всех окна и двери открыты.
с 1 по 6 октября днем 10-13 плюс,
ночью 5-8 плюс.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2019 - 12:02]
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§ drakon
Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
рано еще в домах.

Потом будете ныть - поздно... :lol: :-o
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§ alex_60
Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Потом будете


я-нет. чем позднее тем лучше.
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