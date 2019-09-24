Отопление начали подключать в социальных объектах Костаная
Ксения РЕБИК
В детских садах тепло появилось уже вчера, 23 сентября. Социальным объектам - школам, лечебным учреждениям, а также юридическим лицам - отопление подключат после того, как от них поступит соответствующая заявка. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото stavropolskiy.com
- В многоэтажных жилых домах тепло поступит после выхода постановления акима города. На сегодня его еще нет, - уточнили в пресс-службе.
Для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении трех дней составила +10 градусов или ниже. По данным ГКП "КТЭК", в последние сутки она была +4,5 градуса, так что костанайцы могут надеяться на тепло в своих домах уже в ближайшие дни.
В прошлом году отопительный сезон начался 1 октября. В жилых домах тепло появилось 5 октября.
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