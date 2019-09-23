«Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового дворца в Костанае объяснил отдел спорта

16 сентября костанайские шорт-трекисты вышли на тренировки на льду - на месяц позже, чем необходимо для подготовки к республиканским соревнованиям. Время было упущено - 14-15 сентября в Рудном прошли отборочные соревнования на республиканский чемпионат, пройти отбор в сборную области смогли только 2 шорт-трекиста вместо 10-12, как это было до 2016 года.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Лёд во Дворце спорта Костаная «НГ» уже третий год заливают только в сентябре. Как поясняла «НГ» 9 сентября и. о. руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Ляззат БЕЙСЕНОВА, «технологи ждали благоприятной погоды, ночью столбики термометров не должны превышать +10 градусов».

Однако в рудненском Дворце спорта в сроки уложились, погода не помешала. Поэтому несколько тренировок костанайские шорт-трекисты провели на рудненском катке. Благо, родители оплатили дорогу в соседний город и обратно.

Чтобы разобраться в ситуации, «НГ» отправила запрос Ляззат Бейсеновой.

- В ходе капитального ремонта Дворца спорта проводились фасадные работы и замена холодильного оборудования, - сообщается в ответе. - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха заменены не были. Поэтому при заливке льда в помещении образуется туман и конденсат, что приводит покрытие льда к негодности. По этой причине заливка льда осуществляется в сентябре.

Ледовый дворец до и после ремонта / Фото из архива "НГ"



На что же тогда потратили деньги, выделенные на капитальный ремонт Дворца спорта в Костанае?

«НГ» отправила еще один запрос в отдел физической культуры и спорта. На этот раз ответил его руководитель Гумар АБЗУЛИНОВ, который сообщил, что ПСД первого и второго этапов капитального ремонта Дворца спорта подготовили ещё в 2013 году. На ремонт потратили 381 млн тенге. Капитальный ремонт трибун, системы отопления, замена витражей, кровли, инженерных коммуникаций, замена и утепление фасадной части, установка козырька, косметический ремонт и благоустройство обошлись в 245 млн, замена холодильной установки - в 131 млн тенге.

- В 2017 году, в рамках оптимизации расходов бюджетных средств, акиматом Костаная принято решение реорганизовать через слияние трёх коммунальных предприятий - Дворец спорта, городской Аквапарк и стадион «Центральный» - в единое ГККП. Тем самым сократить расходы на содержание двух администраций, сохранив только обслуживающий персонал, - пояснил Абзулинов. - Так как предприятие работает на самоокупаемость и практика показывает, что в летний период посещение клиентов на прокат коньков уменьшается в разы, а аренда ДЮСШ № 3 не покрывает и части затрат на коммунальные услуги, акимат Костаная принял решение о выходе на профилактические работы на лето. Нет рентабельности. При умеренной ночной температуре предприятие начинает варить лёд с 1 сентября. На основании вышеизложенного акимат Костаная не видит потребности в проведении ещё одного капитального ремонта в виде установки системы вентиляции стоимостью 400-500 млн тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Получается, что государство закупило холодильную установку за 131 млн тенге, которая не может залить лёд в августе из-за высокой температуры воздуха. В результате город получил место для любительского катания на коньках, но практически потерял возможность тренировать будущих чемпионов.

