Айсултан Назарбаев признал вину
Как сообщает Радио Азаттык со ссылкой на британское издание Mail Online, «Айсултан Назарбаев признал вину в нападении, причинении вреда здоровью человека, повреждении чужого имущества». Ранее, 4 июля, на предварительных слушаниях он отрицал свою вину.
29-летний Айсултан Назарбаев, задержанный в чужой квартире в Covent Garden в центре Лондона 5 июня, сильно укусил за руку сотрудника полиции Росса Самбрука. На руке офицера был оставлен кровавый след, заявили в королевском суде района Сазарк.
По словам прокурора Грегора МакКинли, Назарбаев был задержан в квартире по улице Тависток. «Там произошла потасовка с сотрудниками полиции, один из сотрудников полиции получил сильную травму». По словам МакКинли, полицейские подумали, что Назарбаев — квартирный вор.
За два дня до инцидента Айсултан Назарбаева грозился спрыгнуть с балкона перед вызванными в отель International Park Plaza сотрудниками полиции.
По словам прокурора, официальные структуры Казахстана обратились к полиции Лондона с просьбой «всего лишь депортировать его».
По словам адвоката Айсултана Назарбаева Алисдэйра Уильямсона, правительство Казахстана сотрудничает со следствием и сообщило, что «после того, как британские власти изъяли у Назарбаева паспорт, новый ему не выдадут».
«Это непонятная ситуация. Когда полицейские прибыли на место, обвиняемый находился в квартире. Из квартиры ничего не похищено, но были незначительные повреждения [в квартире], сумма ущерба составила около пяти тысяч фунтов», — говорит Уильямсон.
Судья Мартин Беддой отказался выпустить под залог 29-летнего задержанного и принял решение о его помещении в Priory Hospital для лечения от наркозависимости.
«Думаю, что есть все основания полагать, что эта ситуация произошла из-за наркотиков. Состояние обвиняемого было очень тяжелым. Ввиду употребления им наркотиков категории А, у обвиняемого большие проблемы», — сказал судья.
На следующее заседание суда, на котором ему будет вынесен приговор, его доставят 18 октября.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 205
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц -...
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Цитата- // вот такая стоимость.. // 850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?) Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация) Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в...
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный// Ну так подождите) второе то дело...
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60: 13 евроцентов за буханку.для 1012: до каких пор будут грабить народ Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой b.radikal.ru неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500...
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: abaika95: полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?) Так именно это и "не понравилось"... Как высказывал мнение на подготовках этого дела к...