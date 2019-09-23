Форум
Сталкер
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц -...
23.09.19 15:24
abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Цитата- // вот такая стоимость.. // 850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?) Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация) Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в...
23.09.19 15:20
abaika95
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный// Ну так подождите) второе то дело...
23.09.19 15:16
drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60: 13 евроцентов за буханку.для 1012: до каких пор будут грабить народ Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой b.radikal.ru неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500...
23.09.19 15:14
Сталкер
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: abaika95: полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?) Так именно это и "не понравилось"... Как высказывал мнение на подготовках этого дела к...
23.09.19 15:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Айсултан Назарбаев признал вину

23 сентября 2019, 09:42 |  Криминал

Как сообщает Радио Азаттык со ссылкой на британское издание Mail Online, «Айсултан Назарбаев признал вину в нападении, причинении вреда здоровью человека, повреждении чужого имущества».  Ранее, 4 июля, на предварительных слушаниях он отрицал свою вину.

29-летний Айсултан Назарбаев, задержанный в чужой квартире в Covent Garden в центре Лондона 5 июня, сильно укусил за руку сотрудника полиции Росса Самбрука. На руке офицера был оставлен кровавый след, заявили в королевском суде района Сазарк.

 

По словам прокурора Грегора МакКинли, Назарбаев был задержан в квартире по улице Тависток. «Там произошла потасовка с сотрудниками полиции, один из сотрудников полиции получил сильную травму». По словам МакКинли, полицейские подумали, что Назарбаев — квартирный вор.

За два дня до инцидента Айсултан Назарбаева грозился спрыгнуть с балкона перед вызванными в отель International Park Plaza сотрудниками полиции.

По словам прокурора, официальные структуры Казахстана обратились к полиции Лондона с просьбой «всего лишь депортировать его».

По словам адвоката Айсултана Назарбаева Алисдэйра Уильямсона, правительство Казахстана сотрудничает со следствием и сообщило, что «после того, как британские власти изъяли у Назарбаева паспорт, новый ему не выдадут».

«Это непонятная ситуация. Когда полицейские прибыли на место, обвиняемый находился в квартире. Из квартиры ничего не похищено, но были незначительные повреждения [в квартире], сумма ущерба составила около пяти тысяч фунтов», — говорит Уильямсон.

Судья Мартин Беддой отказался выпустить под залог 29-летнего задержанного и принял решение о его помещении в Priory Hospital для лечения от наркозависимости.

«Думаю, что есть все основания полагать, что эта ситуация произошла из-за наркотиков. Состояние обвиняемого было очень тяжелым. Ввиду употребления им наркотиков категории А, у обвиняемого большие проблемы», — сказал судья.

На следующее заседание суда, на котором ему будет вынесен приговор, его доставят 18 октября.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.09.19 14:34 Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
23.09.19 13:31 «Акимат потребности не видит» - странности в работе Ледового дворца в Костанае объяснил отдел спорта
23.09.19 12:09 Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
23.09.19 10:25 Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
23.09.19 10:13 Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в Рудном
22.09.19 18:01 "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча
22.09.19 12:46 Уголовную статью за сексуальные домогательства хотят ввести в РК. Разбираем новый законопроект
22.09.19 11:01 ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
22.09.19 09:18 Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась к AIBA по поводу Левита
22.09.19 08:26 Узбекистан и Россия обошли Казахстан в медальном зачёте чемпионата мира по боксу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Кушмурунец23
Айсултан Назарбаев признал вину
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 23.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам прокурора Грегора МакКинли, Назарбаев был задержан в квартире по улице Тависток.

Воспитание, вседозволенность... все эти переименования в честь...
Цитата:
По словам МакКинли, полицейские подумали, что Назарбаев — квартирный вор.

Что он там делает?
Цитата:
Назарбаев, задержанный в чужой квартире в Covent Garden в центре Лондона 5 июня, сильно укусил за руку сотрудника полиции Росса Самбрука. На руке офицера был оставлен кровавый след,

Согласитесь, что после всех этих переименований, это событие прямо как какая то гордость за нашу страну! А ведь это могла быть достойная смена...

[Исправлено: Кушмурунец23, 23.09.2019 - 12:19]
Профайл Посетить вебсайт

§ лимон
Re: Айсултан Назарбаев признал вину
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по Родине видимо тоскует ... Лондон, вещества, полисмены ... кто такое выдержит
Профайл

§ alex_60
Айсултан Назарбаев признал вину
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зять найден мертвым в тюрьме, внук в тюрьме.
да уж.
Профайл

§ Vital
Re: Айсултан Назарбаев признал вину
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8015
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.09.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ему пофигу признавать вину или не признать. Завтра он уже забудет че сегодня говорил. Плохо он кончит однозначно, если дедушка конечно не перестанет деньгами помогать.
Профайл

§ pensioner
Re: Айсултан Назарбаев признал вину
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 23.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и надо дедушке в Лондон наведываться и помочь внуку избавиться от наркозависимости.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца?
Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.
Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.
Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.
Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 201
Пользователей: 4
Всего: 205

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх