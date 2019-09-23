Айсултан Назарбаев признал вину

Как сообщает Радио Азаттык со ссылкой на британское издание Mail Online, «Айсултан Назарбаев признал вину в нападении, причинении вреда здоровью человека, повреждении чужого имущества». Ранее, 4 июля, на предварительных слушаниях он отрицал свою вину.

29-летний Айсултан Назарбаев, задержанный в чужой квартире в Covent Garden в центре Лондона 5 июня, сильно укусил за руку сотрудника полиции Росса Самбрука. На руке офицера был оставлен кровавый след, заявили в королевском суде района Сазарк.

По словам прокурора Грегора МакКинли, Назарбаев был задержан в квартире по улице Тависток. «Там произошла потасовка с сотрудниками полиции, один из сотрудников полиции получил сильную травму». По словам МакКинли, полицейские подумали, что Назарбаев — квартирный вор.

За два дня до инцидента Айсултан Назарбаева грозился спрыгнуть с балкона перед вызванными в отель International Park Plaza сотрудниками полиции.

По словам прокурора, официальные структуры Казахстана обратились к полиции Лондона с просьбой «всего лишь депортировать его».

По словам адвоката Айсултана Назарбаева Алисдэйра Уильямсона, правительство Казахстана сотрудничает со следствием и сообщило, что «после того, как британские власти изъяли у Назарбаева паспорт, новый ему не выдадут».

«Это непонятная ситуация. Когда полицейские прибыли на место, обвиняемый находился в квартире. Из квартиры ничего не похищено, но были незначительные повреждения [в квартире], сумма ущерба составила около пяти тысяч фунтов», — говорит Уильямсон.

Судья Мартин Беддой отказался выпустить под залог 29-летнего задержанного и принял решение о его помещении в Priory Hospital для лечения от наркозависимости.

«Думаю, что есть все основания полагать, что эта ситуация произошла из-за наркотиков. Состояние обвиняемого было очень тяжелым. Ввиду употребления им наркотиков категории А, у обвиняемого большие проблемы», — сказал судья.

На следующее заседание суда, на котором ему будет вынесен приговор, его доставят 18 октября.