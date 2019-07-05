Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице

Британское новостное агентство Court News UK, специализирующееся на информации из судов и трибуналов страны, сообщает, что Айсултан Назарбаев на предварительных слушаниях по его делу 4 июля в королевском суде лондонского боро Сауторк отрицал, что укусил полицейского, который пытался помешать ему совершить самоубийство, передает Радио Азаттык.

Также, сообщает агентство, судья Филип Бартл освободил Назарбаева под залог с условием, что он «пройдет освидетельствование и будет находиться в одной из больниц Priory Group» до начала слушаний по его делу, назначенных на «20 марта следующего года». Там также сообщается, что Назарбаев до настоящего момента содержался в тюрьме Уандсворт на юго-западе Лондона.

Как заявляет агентство, Назарбаева обвиняют в нападении на полицейского Росса Сэмбрука 5 июня. Констебль якобы обнаружил Назарбаева в квартире незнакомца. По информации Court News UK, на суде также сообщалось, что сотрудников органов правопорядка «двумя днями ранее» вызывали в отель International Park Plaza Hotel, где, по всей видимости, проживал Назарбаев, когда он «залез на балкон и угрожал спрыгнуть». Сообщается, что Назарбаеву предъявляют обвинения в нанесении телесных повреждений и ущерба имуществу.

Агентство цитирует прокурора Грегора МакКинли, 26 июня сообщившего:

- В данном случае подсудимого нашли в квартире на улице Тависток. Там возникла яростная потасовка с полицейскими. И один из офицеров получил очень серьезный укус.

МакКинли, по данным агентства, также сообщил, что «подсудимый связан с Казахстаном, и мы знаем, что он внук нынешнего президента» (по-видимому, имеется в виду экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. — Ред.). Агентство также цитирует другие слова прокурора, согласно которым власти Казахстана «связывались с полицией Лондона» и узнавали, «может ли подсудимый быть просто депортирован».

Ранее 4 июля российский частный информационный ресурс «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) сообщил, что в Скотленд-Ярде подтвердили правдивость сообщений ряда британских СМИ об инциденте с участием Айсултана Назарбаева. В лондонской полиции, пишет РБК, заявили, что эпизод с укусом имел место.

Как пишет РБК, в Скотленд-Ярде заявили, что человек с именем Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в одной из лондонских квартир и укусил полицейского, пытавшегося ему помешать. РБК утверждает, что речь идет именно о внуке экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (почти 30 лет управлявшего страной и подавшего в отставку в марте 2019 года), сыне его старшей дочери Дариги Назарбаевой.

Дарига Назарбаева 4 июля в столице Казахстана не стала отвечать на вопрос Азаттыка о том, где в настоящее время находится ее сын. Азаттык направил запросы в Скотленд-Ярд, королевский суд лондонского боро Сауторк, а также в тюрьму Уандсворт с просьбой прокомментировать информацию относительно возможного ареста Айсултана Назарбаева и судебного процесса над ним. Ответы на данные запросы пока не получены.

СПРАВКА

Айсултан Назарбаев — второй сын Дариги Назарбаевой, спикера сената Казахстана, а также ныне покойного Рахата Алиева. Он выпускник британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст». Вернувшись на родину после учебы, Айсултан был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году семь месяцев занимал пост исполняющего обязанности вице-президента Казахстанской футбольной федерации. Последние полтора года не появлялся на публике.

На разлетевшихся в Интернете снимках с сыгранной прошлым летом свадьбы младшей сестры Айсултана, Венеры, ее брат замечен не был. На фото есть их мать — депутат сената Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев, жена Айсултана Алима Боранбаева, ее отец и тесть Айсултана предприниматель Кайрат Боранбаев и другие родственники Назарбаевых и приглашенные селебрити. Но не Айсултан.

Он исчез вскоре после публикации поста-признания на странице в Facebook’е под аккаунтом Aisultan Nazarbayev и фотографией Айсултана Назарбаева на аватарке. Автор поста (позже удаленного) написал, что пристрастился к наркотикам, лечился от зависимости и продолжает бороться с ней при поддержке дедушки-президента. Пагубное пристрастие стало результатом стресса, пережитого после гибели отца и смерти деда Мухтара Алиева, рассказал автор.

Редакции Азаттыка удалось установить, что в России существует сеть клиник «Вершина-Орел», занимающаяся лечением и реабилитацией зависимых от алкоголя и наркотиков. По телефону линии «Вершина-Орел» репортеру Азаттыка подтвердили, что Айсултан в минувшем году находился в одной из ее клиник. «Больше года назад, тогда это было», — сообщил сотрудник клиники (его имя и фамилия известны редакции). В клинике сказали, что для помещения туда пациента требуется его согласие и что лечение и реабилитация проводятся в изоляции от внешнего мира.

14 декабря 2018 на странице пользователя Aisultan Nazarbayev появилось фото улыбающегося Айсултана на фоне киоска и стоящих рядом зданий, похожих на административные. Где и когда сделано фото, неизвестно. Снимок сопровождается словами благодарности генеральной прокуратуре, МИД, МВД, ФСБ России. «Я снова свободен. В полном смысле этого слова», — написано в посте. Других подробностей в нем не приводится.

Следующий пост в этом аккаунте опубликован 23 января 2019. В нем автор описывает сложности с восстановлением удостоверяющих личность документов по возвращении в Казахстан. «Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме, я вернулся домой без своих документов – всё было украдено и уничтожено. Туда меня поместили "доброжелатели" из числа близких людей, которым я должен был доверять», — говорится в посте.