Ушедшего по грибы пенсионера нашли полицейские в Костанайской области

73-летний мужчина из с. Аманкарагай заблудился в лесу. Его нашли, когда он шел вдоль железной дороги. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Владимир Тихоньких 19 сентября ушел собирать грибы в лес вблизи села и не вернулся. О пропаже пенсионера в Аулиекольский отдел полиции сообщила его дочь.

Поисками мужчины занимались как сотрудники полиции, так и волонтеры и добровольцы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО