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Ушедшего по грибы пенсионера нашли полицейские в Костанайской области
Ксения РЕБИК
20 сентября 2019, 14:01 | Происшествия
73-летний мужчина из с. Аманкарагай заблудился в лесу. Его нашли, когда он шел вдоль железной дороги. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Владимир Тихоньких 19 сентября ушел собирать грибы в лес вблизи села и не вернулся. О пропаже пенсионера в Аулиекольский отдел полиции сообщила его дочь.
Поисками мужчины занимались как сотрудники полиции, так и волонтеры и добровольцы.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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