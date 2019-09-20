Пожилой мужчина без вести пропал в Костанайской области
73-летний Тихоньких Владимир Павлович 19 сентября ушел собирать грибы в лес вблизи с. Аманкарагай и не вернулся. О пропаже пенсионера в Аулиекольский отдел полиции сообщила его дочь.
Сейчас его поисками занимаются сотрудники Аулиекольского отдела полиции совместно с волонтерами и добровольцами.
Приметы без вести пропавшего: рост 175-178 см, волосы седые, глаза карие. Одет в зеленую куртку с желтыми полосами, зеленую футболку, черные брюки и серую кепку, черные туфли с шнурками. Особые приметы: шрам на левой щеке. При себе имел пластиковое ведро синего цвета 5- 6 литров, кухонный нож (для резки грибов). Страдает потерей памяти.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 102, 8 (71453) 21-0-44, 21-0-35.
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Как узнать свой долг по налогам?
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки (https://egov.kz/cms/ru/services/taxation/e_078)
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60: да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты Хотелось бы - посмотреть, когда твои внуки-студенты, будут кредиты - выплачивать... :lol: :oops: :-P
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья: а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей Если бы он так думали - они не были бы многодетными без нормального дохода и жилья.
Как узнать свой долг по налогам?
Можно позвонить по телефонам: 28-17-01 и 28-18-32 Покажите мне счастливчика, который дозвонился пот ним. Первый всегда занят, второй - не отвечает. Пойду по ссылке...
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon: А зачем оно - мне? Чтобы до самой смерти- кредиты - выплачивать?. да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты.