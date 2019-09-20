Пожилой мужчина без вести пропал в Костанайской области

73-летний Тихоньких Владимир Павлович 19 сентября ушел собирать грибы в лес вблизи с. Аманкарагай и не вернулся. О пропаже пенсионера в Аулиекольский отдел полиции сообщила его дочь.

Сейчас его поисками занимаются сотрудники Аулиекольского отдела полиции совместно с волонтерами и добровольцами.

Приметы без вести пропавшего: рост 175-178 см, волосы седые, глаза карие. Одет в зеленую куртку с желтыми полосами, зеленую футболку, черные брюки и серую кепку, черные туфли с шнурками. Особые приметы: шрам на левой щеке. При себе имел пластиковое ведро синего цвета 5- 6 литров, кухонный нож (для резки грибов). Страдает потерей памяти.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 102, 8 (71453) 21-0-44, 21-0-35.