«КНБ и спецпрокуратура меня обманули» - по делу о «крышевании» наркоторговли в Житикаре допросили ключевого свидетеля

Процесс по обвинению трех сотрудников Житикаринского РОВД - Нурлана Даньярова, Бауыржана Колтаева и Берик Ерсултанова - в покровительстве местной нарготорговке Светланы ШАМАРДАК, продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 19 сентября.

Фото из архива "НГ"

Шамардак была задержана в октябре 2018 года за сбыт наркотиков в особо крупном размере, а в апреле 2019 года ее приговорили к 10-ти годам лишения свободы. По версии обвинения, до этого Шамардак спокойно торговала наркотиками, потому что платила сотрудникам Житикаринского РОВД, обеспечивающих её «крышу». Согласно материалам дела подсудимые ежемесячно с апреля по сентябрь 2018 года получали от Шамардак от 80 000 до 150 000 тенге. Сами полицейские уверяют, что якобы работали под прикрытием, то есть брали наркотики для раскрытия уголовных дел. С этой целью Колтаев и Ерсултанов были откомандированы из Костаная в Житикару в составе спецгруппы, которая вместе со старшим оперуполномоченным Житикаринского РОВД Нурланом Даньяровым должна была бороться с наркопреступностью.

Версию подсудимых на прошлом судебном заседании частично подтвердил бывший сотрудник полиции Самат НАУРУЗОВ, осужденный по другому уголовному делу, который неоднократно общался с Шамарадак в автозаках и в судах. По этому делу его допросили в качестве свидетеля. Наурузов заявил, что Шамардак оговорила полицейских.

- С Шамардак я встречался не менее 7-8 раз, общались как арестанты, - сообщил 11 сентября Наурузов. - Она рассказала, что ее нагибают следственные органы - хотят, чтобы она дала показания против полицейских. Позже она передала маляву (так у нас записки называются), что скоро на скамью подсудимых трое полицейских сядут. Так в итоге и произошло. Шамардак написала, что ей сказали: либо она оговаривает полицейских, либо пойдет в составе ОПГ вместе с сыном и матерью на 15-20 лет. Говорила, что не было другого выхода, поэтому оговорила всех.

Сегодня в суд доставили Светлану Шамардак, которая подтвердила показания Наурузова, но лишь частично.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Никакой записки я не передавала, да это и невозможно, - сообщила она. - Никого я не оговаривала, Наурузову вообще ничего не говорила. Один раз, когда мы ехали вместе с подсудимыми в автозаке, Ерсултанов спросил меня: "Может, поменяешь показания?" Это не было угрозой, это была просьба. Я промолчала, он больше ничего не спросил. Колтаева я оговорила, подтверждаю... Я же уже давала показания! И вообще я многое что не помню...

Женщина нервничала, повышала голос, говорила, что она болеет, противоречила своим же словам, сказанными несколькими минутами ранее. Адвокатам неоднократно приходилось задавать одни и те же вопросы. Они даже подали ходатайство об этапировании в суд Наурузова, чтобы устроить перекрестный допрос с Шамардак. Но судья Арман КАБЕНОВ отклонил это ходатайство, сообщив, что Наурузов уже был допрошен и вновь окажется «слово против слова».

- Мне не угрожали, меня просто обманули сотрудники КНБ и спецпрокуратуры! - в итоге сказала Шамардак. - Обещали смягчить наказание, но не сделали этого. Они просили, чтобы я в принципе дала показания на сотрудников, но я никого не оговаривала. Я говорила правду.

- Вам сумки передали? - задал вопрос подсудимый Бауыржан КОЛТАЕВ. - Вы мне жаловались, что не можете получить сумки с вещами, потому что дали не те показания в отношения меня. И за это сотрудники прокуратуры запретили вам получать передачки. Меня просили помочь вам с передачей конфет, печенья, что я и делал. И еще передали сигареты с надписью на пачке: «Привет, Баур!» А говорите, что передавать ничего нельзя...

Шамарадк подтвердила, что можно передавать сладости, сигареты, но не записки, которые сотрудники все равно читают.

В связи с существенными противоречиями адвокаты настояли на допросе еще двух заключенных, которые, по словам Наурузова, были свидетелями того, как Шамардак признавалась в оговоре сотрудников Житикаринского РОВД. Заключенные находятся в колонии Восточно-Казахстанской области, поэтому их планируют допросить 25 сентября с помощью видео-конференцсвязи.