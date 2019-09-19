Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать не будут

Такое решение было принято на рабочем совещании, которое провел аким Костаная Кайрат Ахметов с участием городских служб. На совещание, по сообщению пресс-службы акима, также были приглашены предприниматели, работающие в районе Центрального рынка.

Участок ул. Дулатова, в границах улиц Победы и Амангельды, исключили из списка мест, на которых могут быть размещены объекты нестационарной торговли. Для этого внесены изменения в соответствующее поствновление акимата.

Причиной такого решения стали регулярные жалобы на ежегодную августовскую торговлю как жителей близлежащих домов, так и покупателей и продавцов Центрального рынка. По их мнению, деятельность Школьного базара велась с нарушением санитарных правил, норм пожарной и дорожной безопасности.

Где будет организован Школьный базар в следующем году, в сообщении пресс-службе акимата не говорится.

Фото пресс-службы акима Костаная