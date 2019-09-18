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Василий Левит выиграл второй бой на чемпионате мира-2019 по боксу
18 сентября 2019, 12:03 | Спорт
Казахстанец Василий Левит победил украинца Марата Григоряна и вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Василий Левит (в красном). Фото: КФБ
Бой весовой категории до 91 килограмма продлился три раунда, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.
Для Левита эта победа стала второй на ЧМ-2019. На старте турнира казахстанец, посеянный под третьим номером, прошел словака Давида Михалека.
Для 31-летнего Левита этот ЧМ - третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал "бронзу".
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