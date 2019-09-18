Василий Левит выиграл второй бой на чемпионате мира-2019 по боксу

Казахстанец Василий Левит победил украинца Марата Григоряна и вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Василий Левит (в красном). Фото: КФБ

Бой весовой категории до 91 килограмма продлился три раунда, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Для Левита эта победа стала второй на ЧМ-2019. На старте турнира казахстанец, посеянный под третьим номером, прошел словака Давида Михалека.

Для 31-летнего Левита этот ЧМ - третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал "бронзу".