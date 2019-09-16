Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу

Этот ЧМ для казахстанца - третий в карьере.

Серебряный призер Олимпиады-2016 казахстанец Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.



В поединке за выход в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил словака Давида Михалека.

Отметим, что для Левита этот ЧМ - третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал "бронзу".



