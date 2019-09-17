Полиция нашла мальчика, не вернувшегося домой после уроков в Рудном

Его нашли в гаражах и вернули матери.

Ученик 7 класса одной из рудненских школ Денис Матвеев 16 сентября в 13.00 ушел из школы после уроков, но дома так и не появился. Вечером родители обратились в полицию, а на следующий день распространили сообщение о пропаже ребенка в соцсетях.

Поисками Дениса занимался весь личный состав полиции Рудного, а также помогали волонтеры. Нашли школьника сегодня, 17 сентября.

- Полицейскими установлен без вести пропавший школьник, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Мальчик находился в одном из гаражных кооперативов города Рудного.

Мать мальчика поблагодарили полицейских, нашедших ее ребенка.