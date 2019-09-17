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alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron: Такие же как в новости? Ну что ты. Туда же. Вроде внятно на русском языке опмсал.
17.09.19 19:41
elektron
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60: У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах во дворах стоят Такие же как в новости? ;-)
17.09.19 19:38
elektron
Чем опасен отказ от прививок
Victor Yang: Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок. Или могло бы не быть, если бы не были привиты...
17.09.19 19:37
alex_60
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
drakon: Это тебе Завгар - рассказывал? Он ещё здесь был, а я там уже все исходил. Двенадцать лет разницы. Память тебя подводит. [Исправлено: alex_60, 17.09.2019 - 19:39]
17.09.19 19:37
drakon
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
alex_60: Показывайте вымытые с шампунем улицы alex_60: одевание чистой обуви при выходе из дома на улицу. Это тебе Завгар - рассказывал? Я эти сказки лет 50 наза - слышал... :lol: :oops: ...
17.09.19 19:31
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Полиция нашла мальчика, не вернувшегося домой после уроков в Рудном

Ксения РЕБИК

17 сентября 2019, 17:12 |  Происшествия

Его нашли в гаражах и вернули матери.

Ученик 7 класса одной из рудненских школ Денис Матвеев 16 сентября в 13.00 ушел из школы после уроков, но дома так и не появился. Вечером родители обратились в полицию, а на следующий день распространили сообщение о пропаже ребенка в соцсетях.

 

Поисками Дениса занимался весь личный состав полиции Рудного, а также помогали волонтеры. Нашли школьника сегодня, 17 сентября.

- Полицейскими установлен без вести пропавший школьник, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Мальчик находился в одном из гаражных кооперативов города Рудного.

Мать мальчика поблагодарили полицейских, нашедших ее ребенка.
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§ abaika95
Re: Полиция нашла мальчика, не вернувшегося домой после уроков в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть одна хорошая новость за этот пасмурный ветренный день)
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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