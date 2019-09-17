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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: рассказали бы о рабстве рассказываю. //От расширения рабства не застрахованы даже крупнейшие экономики Европейского союза. Так, всего за год Германия и Великобритания перешли из группы...
17.09.19 12:29
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эй, местные, там, рассказали бы о рабстве a.radikal.ru в КОстанае. Интересно же... :lol: :oops: Фото и новость с МАИЛ РУ КЗ
17.09.19 12:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать// А ты что Крюк?) в чгк тут играешь) или Дудь?) бездельники неможут тебе тут отвечать) они в инстаграме там...
17.09.19 11:32
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: бездельники возле акиматов Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать.))
17.09.19 11:24
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: местным то то они нафига. Как и этот форум...
17.09.19 11:20
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Школьник не вернулся 16 сентября домой после уроков в Рудном

Ксения РЕБИК

17 сентября 2019, 10:47 |  Происшествия

Сообщение о том, что Денис Матвеев 16 сентября не вернулся домой после уроков, распространяют по соцсетям. Пресс-служба департамента полиции Костанайской области подтвердила, что родители мальчика уже обратились за помощью к правоохранительным органам.

Денис - ученик 7 "А" класса рудненской школы № 13. 16 сентября в 13.00 он вышел из школы после уроков, но домой не пришел. Обеспокоенные родители кинули клич по социальным сетям в надежде ускорить поиски мальчика.

- 16 сентября, в 22.30, в дежурную часть управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что ученик 7 класса не пришел из школы домой, - подтвердили в департаменте полиции Костанайской области. - В настоящее время на  поиски ориентирован весь личные состав полиции города Рудного. К поискам  подключены волонтеры.Приметы мальчика: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые. Одет: куртка темно-синего цвета, пиджак черного цвета, белая рубашка, брюки черного цвета, туфли черного цвета. При себе имел черные рюкзак, оранжевый пакет.  Сегодня в 7.50 его зафиксировала камера ЦОУ на проспекте Космонавтов. Если есть какая-либо информация о местонахождении школьника, просим обратиться в УП города Рудного по тел: 8(71431)102.
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"Нужные деньги"
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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