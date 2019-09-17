Школьник не вернулся 16 сентября домой после уроков в Рудном

Сообщение о том, что Денис Матвеев 16 сентября не вернулся домой после уроков, распространяют по соцсетям. Пресс-служба департамента полиции Костанайской области подтвердила, что родители мальчика уже обратились за помощью к правоохранительным органам.

Денис - ученик 7 "А" класса рудненской школы № 13. 16 сентября в 13.00 он вышел из школы после уроков, но домой не пришел. Обеспокоенные родители кинули клич по социальным сетям в надежде ускорить поиски мальчика.

- 16 сентября, в 22.30, в дежурную часть управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что ученик 7 класса не пришел из школы домой, - подтвердили в департаменте полиции Костанайской области. - В настоящее время на поиски ориентирован весь личные состав полиции города Рудного. К поискам подключены волонтеры.Приметы мальчика: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые. Одет: куртка темно-синего цвета, пиджак черного цвета, белая рубашка, брюки черного цвета, туфли черного цвета. При себе имел черные рюкзак, оранжевый пакет. Сегодня в 7.50 его зафиксировала камера ЦОУ на проспекте Космонавтов. Если есть какая-либо информация о местонахождении школьника, просим обратиться в УП города Рудного по тел: 8(71431)102.