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Нурбанчик
Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
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drakon
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Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области

Ксения РЕБИК

13 сентября 2019, 12:59 |  Общество

Об этом Архимед Мухамбетов заявил сегодня на своей странице в Instagram. В сообщении говорится, что накануне, 12 сентября аким посетил аэропорт Костаная, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Фото из архива "НГ"

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу должны в ввести в эксплуатацию 16 сентября.

 

- Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения на допуск полосы к приему воздушных судов, с целью своевременного принятия первых авиамаршрутов на отремонтированной полосе, - говорится в сообщении.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/

Известно также, что на территории аэропорта построена новая аварийно-спасательная станция с современным оборудованием, центральный распределительный пункт электроэнергии. Длина полосы увеличилась на 300 м и составила 2 800 м, ширина - на 15 м и составила 60 м. В целях безопасности объекта по периметру аэропорта устанавливается система видеонаблюдения, освещения, ограждения и патрульная дорога.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/

Сейчас идет обустройство боковых полос безопасности взлетно-посадочной полосы.

Всего на реконструкцию аэропорта было выделено 4,4 млрд тенге.
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§ arman_kst
Re: Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции...
arman_kst


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Сообщений: 338
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за отсутствия билетов в продаже, не могу свой маршрут сформировать. Заранее надо купить, чтобы билеты были и на поезд (часть маршрута)
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§ Нурбанчик
Re: Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 13.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения на допуск полосы к приему воздушных судов, с целью своевременного принятия первых авиамаршрутов на отремонтированной полосе, - говорится в сообщении.


Пора в Акимате в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» - заказчике по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай», открывать авиационный отдел, а Акиму присвоить авиационную должность по совместительству :lol:

А на что тогда руководство АО «Международный аэропорт «Костанай», или аэропорт это только эксплуатант взлетно-посадочной полосы и перронов и ни какого отношения не имеет к участию в работе по сертификации аэродрома в рамках приемки реконструированной взлетно-посадочной полосы?
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Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
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