Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области

Об этом Архимед Мухамбетов заявил сегодня на своей странице в Instagram. В сообщении говорится, что накануне, 12 сентября аким посетил аэропорт Костаная, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Фото из архива "НГ"

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу должны в ввести в эксплуатацию 16 сентября.

- Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения на допуск полосы к приему воздушных судов, с целью своевременного принятия первых авиамаршрутов на отремонтированной полосе, - говорится в сообщении.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/

Известно также, что на территории аэропорта построена новая аварийно-спасательная станция с современным оборудованием, центральный распределительный пункт электроэнергии. Длина полосы увеличилась на 300 м и составила 2 800 м, ширина - на 15 м и составила 60 м. В целях безопасности объекта по периметру аэропорта устанавливается система видеонаблюдения, освещения, ограждения и патрульная дорога.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/

Сейчас идет обустройство боковых полос безопасности взлетно-посадочной полосы.

Всего на реконструкцию аэропорта было выделено 4,4 млрд тенге.