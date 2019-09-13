Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
Ксения РЕБИК
Об этом Архимед Мухамбетов заявил сегодня на своей странице в Instagram. В сообщении говорится, что накануне, 12 сентября аким посетил аэропорт Костаная, чтобы ознакомиться с ходом работ.
Фото из архива "НГ"
Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу должны в ввести в эксплуатацию 16 сентября.
- Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения на допуск полосы к приему воздушных судов, с целью своевременного принятия первых авиамаршрутов на отремонтированной полосе, - говорится в сообщении.
Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/
Известно также, что на территории аэропорта построена новая аварийно-спасательная станция с современным оборудованием, центральный распределительный пункт электроэнергии. Длина полосы увеличилась на 300 м и составила 2 800 м, ширина - на 15 м и составила 60 м. В целях безопасности объекта по периметру аэропорта устанавливается система видеонаблюдения, освещения, ограждения и патрульная дорога.
Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov/
Сейчас идет обустройство боковых полос безопасности взлетно-посадочной полосы.
Всего на реконструкцию аэропорта было выделено 4,4 млрд тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 140
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
эх, шпиль башни и близлежащих домов даже ко дню города не покрасили
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
drakon: Я только заголовок... Ну извиняюсь, что быстро нашел то и вставил... А "мамские" сайты популярнее научных потому в гугуле первыми вылазят... :lol:
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang: Данные ВОЗ: Прочитал почти все через гугл переводчик, но не нашел сравнительных данных касательно процессов протекания болезни среди привитых и непривитых. Есть куча отчетов как...
Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения...
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607: www.stranamam.ru А что? Кто то эту ссылку - прочитал? Я только заголовок... :lol: :-o