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abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Цитата- // " за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?// Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина"...
11.09.19 14:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Сочту за комплимент! Даже и близко тягаться не возьмусь// Ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит) А вы чтобы до конца в роль Макса войти пишите что Штутгарт это рай на земле где по...
11.09.19 14:43
yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95: Ну так то этот "цвет общества" закрыли) такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы"...
11.09.19 14:42
yudjin
Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел. c.radikal.ru
11.09.19 14:35
abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Цитата- // еще ж никто никого пока не судит, не садит// Ну лиха беда начало) одному ограничения, второму штраф, третьего на нары) главное знак дали уже)
11.09.19 14:33
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К 10-ти годам в колонии чрезвычайной безопасности приговорили жителя Рудного за убийство отчима

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 сентября 2019, 10:47 |  Криминал

Приговор в отношении жителя Рудного Сергея Аникина Специализированный суд по уголовным делам вынес в понедельник, 9 сентября. Аникин обвинялся в том, что в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес несколько ножевых ранений своему отчиму, который скончался в больнице.

Фото из архива "НГ"

В суде Аникин заявил, что отчима "наказал" за мать, которую тот регулярно избивал. однако убивать его не собирался. Прокурор просил назначить Аникину 11 лет лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Судья приговорил его к 10-ти годам лишения свободы.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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