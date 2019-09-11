К 10-ти годам в колонии чрезвычайной безопасности приговорили жителя Рудного за убийство отчима

Приговор в отношении жителя Рудного Сергея Аникина Специализированный суд по уголовным делам вынес в понедельник, 9 сентября. Аникин обвинялся в том, что в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес несколько ножевых ранений своему отчиму, который скончался в больнице.

Фото из архива "НГ"

В суде Аникин заявил, что отчима "наказал" за мать, которую тот регулярно избивал. однако убивать его не собирался. Прокурор просил назначить Аникину 11 лет лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Судья приговорил его к 10-ти годам лишения свободы.