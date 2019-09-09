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Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf: Вроде 10 лет +кастрация)))
09.09.19 20:53
maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
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«Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в убийстве отчима сказал последнее слово в суде в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 сентября 2019, 17:04 |  Криминал

В начале апреля 2019 года житель Рудного Сергей АНИКИН избил, а потом порезал ножом своего отчима Андрея Копытова, который регулярно избивал его мать Юлию БЕРЕСТЕЙНИКОВУ.


От полученных травм Копытов скончался на следующий день, в связи с чем подсудимый не признает свою вину в убийстве. Прения по этому делу в Специализированном суде по уголовным делам Костанайской области прошли сегодня, 9 сентября.

Государственный обвинитель Берик СУЛТАНГАЗИНОВ заявил, что вина подсудимого по статье УК РК "Убийство" доказана полностью.

- Аникин пришел к своей матери в состоянии алкогольного опьянения, - пояснил прокурор. - Он увидел на ее теле синяки, гематомы, ожоги от сигарет. Тогда он начал наносить удары своему своему отчиму - сначала кулаками, потом бил, чем придется: табуретом, сковородой, дуршлагом, кастрюлей. Затем взял нож и нанес несколько ранений. Куда бил, сколько нанес ударов, подсудимый не помнит. Когда Копытов упал на пол, Аникин сам позвонил оперуполномоченному Сарсенбаеву и заявил о случившемся.

По словам прокурора, оперуполномоченный и вызвал врачей.

Мать подсудимого Юлия Берестейникова

Копытов скончался на следующий день в больнице от травматического шока. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире деформированную посуду, табуретку, а под балконом - нож и бутылку водки с отпечатками пальцев подсудимого. В полицейском участке, куда привели подсудимого, он еще успел оскорбить начальника следственного отделения УВД Рудного Николаева. В связи с чем ему было предъявлено еще одно обвинение - по статье об оскорблении сотрудника власти.

Дочь убитого

- Оперуполномоченный Сарсенбаев показал, что, когда он пришел в квартиру, Копытов был еще жив и издавал стоны, - отметил гособвинитель. - Увидев это, Аникин попытался его добить, но полицейский пресек эту попытку. Сарсенбаеву подсудимый заявил, что убил отчима за мать. В связи с чем считаю, что дело переквалификации не подлежит, убийство полностью доказано.

Адвокат подсудимого Руфина ВОЛОЧАЙ просила суд обратить внимание на то, что Копытов умер на следующий день от травматического шока. Это подтверждает, что Аникин не хотел его убивать, а только наносил телесные повреждения.

- Прощу учесть, что подсудимый еще в 8-м классе попал в колонию, его мать лишили родительских прав, потому что она употребляла спиртные напитки, - отметила адвокат. - Он воспитывался не в любви и ласке, а в строгих условиях. Однако мать всегда оставалась с ним самым родным и близким человеком. Копытов не работал, жил на иждивении Берестейниковой, систематические ее избивал. Подсудимый страдает эмоциональным расстройством импульсивного типа. У Копытова не было повреждений, несовместимых с жизнью. При надлежащей медицинской помощи он мог бы остаться жив.

Сам подсудимый Аникин тоже заявил: если бы хотел убить отчима, то мог вонзить ему нож прямо в сердце.

- Напал на отчима из-за сострадания к матери, которую он систематически избивал, - сказал Аникин в последнем слове. - Согласно заключению судмедэкспертизы, внутренние органы у Копытова не были повреждены. У меня был нож, я мог бы сразу его убить. Потерпевший был еще жив, а я предпринял меры по сохранению его жизни и здоровья, поэтому сам позвонил в полицию. Убивать его не хотел, хотел сделать инвалидом, наказать за мать!

Приговор по этому делу вынесут сегодня.
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§ pro100tak
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
pro100tak


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Сообщений: 374
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состояние опьянения подтверждено экспертизой, освидетельствованием? Об этом pro100 не сказано. Запах, чьи-либо показания, бутылка водки под окном с отпечатками - это не есть то, на основании чего можно утверждать об опьянении. Кроме того, суд вправе сейчас не признавать и не учитывать это обстоятельство.
Полагаю, что здесь однозначно "нанесение телесных повреждений". Именно исходя из причины и срока смерти.
Еще и состояние, близкое к аффекту, должно послужить в пользу обвиняемого. Да такое состояние возникло бы у любого, застань он свою мать в таком виде. Со следами ожогов от сигарет - а это уже садизм. Конечно, реакция должна была быть какой-нибудь другой. Ну здесь получилось как получилось. И это, полагаю, не убийство.
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§ abaika95
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
abaika95


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Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // У меня был нож, я мог бы сразу его убить//

Что он и пытался сделать, но по зверски решил сначала избить мужика всем подряд, только потом взялся за нож.

Цитата- // Затем взял нож и нанес несколько ранений. Куда бил, сколько нанес ударов, подсудимый не помнит//

Цитата- // Сарсенбаев показал, что, когда он пришел в квартиру, Копытов был еще жив и издавал стоны, - отметил гособвинитель. - Увидев это, Аникин попытался его добить//

Тут уже не отмазаться, свидетель есть,зачем оперу врать об этом обстоятельстве?


Чистой воды театр разыгрывают вместе с адвокатом, убийство это и сидеть ему как всем душегубам
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§ pro100tak
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
pro100tak


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Сообщений: 374
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сарсенбаев показал

Его показания не в счет, он лицо заинтересованное. Есть свидетели, что он именно хотел "добить"? А так - это его слово против слова обвиняемого. Обвиняемый сказал оперу, что "убил". Его слова суд даже должен не принимать во внимание, потому как это не признание вины в соответствии с УПК, а его эмоции.
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