Форум
Ваш земляк
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Victor Yang: А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются? Ну тогда,исходя из твоей логики,чтобы государство не несло тяжкое бремя расходов на содержание подобных этому...
10.09.19 14:38
dvb
Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020
Поставили Федина из Тобола в состав на эту игру и после нее стало ясно, что хорошим футболистом считают его лишь в этом городе. Остальные об этом даже не подозревают.
10.09.19 13:51
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ещё в субботу, купил в Русском магазе. d.radikal.ru Колбасу,на вид какая то.Попробовав её дома,пришёл в изумление. Какой - вкус. Моя бабушка такую делала,в Русской печке - запекала. Точно -...
10.09.19 13:36
Vital
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf: Я беру СССР. 122 космонавта и 39 нобеля. Канада далеко в этом списке))) [Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 12:28]
10.09.19 13:27
Victor Yang
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
zloy kyrgyz: незнаю зачем тут писать о каких-то тенденциях в плане ухудшения знания Русского язык А они есть, эти тенденции. Племянница во втором классе из 25 слов - 6 ошибок! Это было бы полбеды...
10.09.19 13:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Машинисту, передавшему взятку за трудоустройство в КТЖ, вынесли приговор в Костанае

Ксения РЕБИК

10 сентября 2019, 11:58 |  Криминал

Машинист локомотивного депо филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Аскар АКМАГАМБЕТОВ признан виновным в посредничестве в передаче взятки в размере 300 000 тенге экс-начальнику депо Батырхану КАЛМАХАНБЕТОВУ. Дело рассматривал суд №2 г. Костаная.

Аскар Акмагамбетов (слева) / Фото из архива "НГ"

Взятку для экс-начальника депо передал знакомый Акмагамбетова -  Бисимбай Нурахметов. Последний пытался устроиться в КТЖ помощником машиниста, но так и не получил ответа на свое резюме. Тогда Нурахметов обратился к Акмагамбетову, который пообещал переговорить с начальником.

Суд признал Акмагамбетова виновным по ч. 1 ст. 368 УК РК и вынес наказание в виде штрафа в 1,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее суд приговорил Батырхана Калмаханбетова к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге. Бывшего начальника депо также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. В связи с тем, что Калмаханбетов в течение 39 дней, с 26 июля по 2 сентября, находился под домашним арестом, в уплату штрафа зачислили 196 950 тенге (2 МРП за 1 день), и сумму штрафа снизили до 8 803 050 тенге.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.09.19 14:39 В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
10.09.19 13:57 Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые подробности от Минтруда
10.09.19 12:34 Заявки в президентский кадровый резерв в Казахстане принимают до 30 сентября
10.09.19 12:27 Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету
10.09.19 10:02 Автобус маршрута № 12 изменит схему движения в Костанае
10.09.19 09:41 Двухлетний ребенок получил травмы в горящей машине в Костанайском районе
10.09.19 09:00 Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
10.09.19 08:35 Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020
09.09.19 17:26 Впервые в истории Казахстана журналисту возмещен моральный вред за незаконный приговор
09.09.19 17:04 «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в убийстве отчима сказал последнее слово в суде в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх