Машинисту, передавшему взятку за трудоустройство в КТЖ, вынесли приговор в Костанае
Ксения РЕБИК
Машинист локомотивного депо филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Аскар АКМАГАМБЕТОВ признан виновным в посредничестве в передаче взятки в размере 300 000 тенге экс-начальнику депо Батырхану КАЛМАХАНБЕТОВУ. Дело рассматривал суд №2 г. Костаная.
Аскар Акмагамбетов (слева) / Фото из архива "НГ"
Взятку для экс-начальника депо передал знакомый Акмагамбетова - Бисимбай Нурахметов. Последний пытался устроиться в КТЖ помощником машиниста, но так и не получил ответа на свое резюме. Тогда Нурахметов обратился к Акмагамбетову, который пообещал переговорить с начальником.
Суд признал Акмагамбетова виновным по ч. 1 ст. 368 УК РК и вынес наказание в виде штрафа в 1,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее суд приговорил Батырхана Калмаханбетова к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге. Бывшего начальника депо также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. В связи с тем, что Калмаханбетов в течение 39 дней, с 26 июля по 2 сентября, находился под домашним арестом, в уплату штрафа зачислили 196 950 тенге (2 МРП за 1 день), и сумму штрафа снизили до 8 803 050 тенге.
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