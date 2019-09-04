"В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае

Суд № 2 Костаная признал бывшего начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Батырхана КАЛМАХАНБЕТОВА виновным в получении взятки в сумме 300 000 тенге за устройство на работу Бисимбая НУРАХМЕТОВА. Посредником в этой операции был еще один сотрудник КТЖ - машинист Аскар АКМАГАМБЕТОВ.

Батырхан Калмаханбетов

Примечательно, что должность Нурахметов так и не получил, хотя деньги Калмаханбетову передал.

Согласно обвинительному заключению, Нурахметов после окончания специальных курсов пытался устроиться в КТЖ помощником машиниста. Так как на его резюме ответа не последовало, он обратился к своему знакомому Акмагамбетову, который пообещал переговорить с начальником.

- Я зашел к Калмаханбетову и сказал, что нужно устроить родственника на работу, - рассказал в суде Акмагамбетов. - Он сказал: "Приводи, посмотрим". Потому что он подбирает кадры. После чего возникла небольшая пауза и я ему жестом показал: мол, деньги за устройство нужны? Он в ответ показал 4 пальца, что я расценил как 400 000 тенге.

Аскар Акмагамбетов (слева)

Позже Акмагамбетов сообщил Нурахметову, что за устройство нужно 400 000 тенге, но тот нашел лишь 300 000 тенге. Деньги, согласно материалам дела, передавал Акмагамбетов, который положил их в служебный автомобиль «Тойота-Камри» с госномером 596 ВР. Встреча проходила в районе Центрального рынка в Костанае.

- Преступление квалифицируется по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки через в значительном размере через посредника), - сообщил в суде государственный обвинитель Талгат АХАНОВ. - Но Калмаханбетов тут же был пойман с поличным. Вину полностью признал.

В суде Калмаханбетов сообщил, что ему стыдно, он раскаивается.

- В первый раз со мной такое, - сказал он. - Взяток никогда не брал, а то бы уже миллионером был и в обычной квартире бы не жил. Взятку в 400 000 мы не оговаривали. Признаю, что взял 300 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сначала Нурахметов зашел к Калмаханбетову и написал ему заявление о приеме на работу. Денег у него с собой на тот момент не было.

Бисимбай Нурахметов

- Я сказал, что позже передам 300 000 тенге, на тот момент больше у меня не было, а потом найду еще 100 000 тенге, - сообщил в суде Нурахметов. - После того, как я написал заявление, директор направил меня в отдел кадров. Затем я пошел на тестирование, но я его не сдал, не набрал нужное количество баллов. Тогда я забеспокоился - вдруг деньги я отдам, а на работу все равно не смогу устроиться? И обратился к сотрудникам антикоррупционной службы.

После чего антикоррупционщики организовали негласные следственные действия - записывали все телефонные разговоры. Поэтому о передаче взятки были в курсе.

- Почему вы решили, что за устройство на работу нужно платить? - поинтересовалась у Акмагамбетова судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Он же вам не говорил, что нужны деньги. Если бы вы не показали жестом, что нужно деньги, показал бы он вам что-то в ответ?

- Не знаю, как это произошло, - ответил машинист КТЖ. - Я думал, он сам мне скажет о деньгах, но он промолчал, возникла пауза. Везде же говорят, что в КТЖ просто так не устроишься, поэтому у меня просто инстинкт сработал!

В итоге Батырхан Калмаханбетов получил наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге. Бывшего начальника депо также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. В связи с тем, что Калмаханбетов в течение 39 дней, с 26 июля по 2 сентября, находился под домашним арестом, в уплату штрафа зачислили 196 950 тенге (2 МРП за 1 день). В связи с чем сумму штрафа была снижена до 8 803 050 тенге.