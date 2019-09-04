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Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
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"В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 сентября 2019, 10:11 |  Криминал

Суд № 2 Костаная признал бывшего начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Батырхана КАЛМАХАНБЕТОВА виновным в получении взятки в сумме 300 000 тенге за устройство на работу Бисимбая НУРАХМЕТОВА. Посредником в этой операции был еще один сотрудник КТЖ - машинист Аскар АКМАГАМБЕТОВ.

Батырхан Калмаханбетов

Примечательно, что должность Нурахметов так и не получил, хотя деньги Калмаханбетову передал.

Согласно обвинительному заключению, Нурахметов после окончания специальных курсов пытался устроиться в КТЖ помощником машиниста. Так как на его резюме ответа не последовало, он обратился к своему знакомому Акмагамбетову, который пообещал переговорить с начальником.

- Я зашел к Калмаханбетову и сказал, что нужно устроить родственника на работу, - рассказал в суде Акмагамбетов. - Он сказал: "Приводи, посмотрим". Потому что он подбирает кадры. После чего возникла небольшая пауза и я ему жестом показал: мол, деньги за устройство нужны? Он в ответ показал 4 пальца, что я расценил как 400 000 тенге.

Аскар Акмагамбетов (слева)

Позже Акмагамбетов сообщил Нурахметову, что за устройство нужно 400 000 тенге, но тот нашел лишь 300 000 тенге. Деньги, согласно материалам дела, передавал Акмагамбетов, который положил их в служебный автомобиль «Тойота-Камри» с госномером 596 ВР. Встреча проходила в районе Центрального рынка в Костанае.

- Преступление квалифицируется по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки через в значительном размере через посредника), - сообщил в суде государственный обвинитель Талгат АХАНОВ. - Но Калмаханбетов тут же был пойман с поличным. Вину полностью признал.

В суде Калмаханбетов сообщил, что ему стыдно, он раскаивается.

- В первый раз со мной такое, - сказал он. - Взяток никогда не брал, а то бы уже миллионером был и в обычной квартире бы не жил. Взятку в 400 000 мы не оговаривали. Признаю, что взял 300 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сначала Нурахметов зашел к Калмаханбетову и написал ему заявление о приеме на работу. Денег у него с собой на тот момент не было.

Бисимбай Нурахметов

- Я сказал, что позже передам 300 000 тенге, на тот момент больше у меня не было, а потом найду еще 100 000 тенге, - сообщил в суде Нурахметов. - После того, как я написал заявление, директор направил меня в отдел кадров. Затем я пошел на тестирование, но я его не сдал, не набрал нужное количество баллов. Тогда я забеспокоился - вдруг деньги я отдам, а на работу все равно не смогу устроиться? И обратился к сотрудникам антикоррупционной службы.

После чего антикоррупционщики организовали негласные следственные действия - записывали все телефонные разговоры. Поэтому о передаче взятки были в курсе.

- Почему вы решили, что за устройство на работу нужно платить? - поинтересовалась у Акмагамбетова судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Он же вам не говорил, что нужны деньги. Если бы вы не показали жестом, что нужно деньги, показал бы он вам что-то в ответ?

- Не знаю, как это произошло, - ответил машинист КТЖ. - Я думал, он сам мне скажет о деньгах, но он промолчал, возникла пауза. Везде же говорят, что в КТЖ просто так не устроишься, поэтому у меня просто инстинкт сработал!

В итоге Батырхан Калмаханбетов получил наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге. Бывшего начальника депо также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. В связи с тем, что Калмаханбетов в течение 39 дней, с 26 июля по 2 сентября, находился под домашним арестом, в уплату штрафа зачислили 196 950 тенге (2 МРП за 1 день). В связи с чем сумму штрафа была снижена до 8 803 050 тенге.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
"В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.09.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хахаха, в этой статье - все прекрасно )))
Инстинкт сработал :lol: :lol:
Что ни фраза - то перл ))

[Исправлено: maxsaf, 04.09.2019 - 10:23]
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§ abaika95
Re: "В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так подождите подождите, этот у которого инстинкт сработал чистым что ли вышел?) Начальник ни слова про взятку не сказал и получил штраф)может он 4 пузыря имел ввиду) а не 4 сотни ) эх инстинкты менять надо)
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§ Victor Yang
"В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11938
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.09.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
этот у которого инстинкт сработал чистым что ли вышел?

И взяткодатель тоже. Но стратегически их трогать нельзя - они основные заявители о таких нарушениях. Хотя вот если уже дал взятку - пусть отвечает. Не заявит - пусть коррупционная схема сама себя изживёт и взяткодатели будут твёрдо знать - если их кинут, то государство и с него спросит за взятку.
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§ юля елиссева
Re: "В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.09.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо для ворюг и взяточников вводить в закон оправдательную норму - Бес(шайтан) попутал! Если будет доказано, что взяточник невиноватый, а его реально шайтан попутал, то нужно вызывать жреца той религии, адептом которой является взяточник (муллу, попа, али равина) и проводить обряд экзорцизма.
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