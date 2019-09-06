Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области

В Казыгуртском районе Туркестанской области в результате падения футбольных ворот погиб мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Фото из архива "НГ"

По информации управления образования Туркестанской области, 5 сентября 2019 года ученик 8 класса общей средней школы имени М.Ауэзова Казыгуртского района Алихан Махатай на уроках физической культуры играл с подвижными футбольными воротами. Во время игры ворота упали на мальчика, и он получил тяжелую травму.



"На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, и Алихан Махатай был доставлен в районную больницу. Мальчик скончался во время операции между 15 и 16 часами дня. На сегодняшний день прокуратурой района и отделом внутренних дел проводятся следственные мероприятия. В свою очередь данную ситуацию Комитет по охране прав детей МОН РК возьмет под контроль", - говорится в сообщении.



Администрация школы заявляет, что учащиеся и родители были ознакомлены с инструкцией по безопасности. В настоящее время в отношении администрации школы проводится служебное расследование и разъяснительная работа по применению мер безопасности среди учителей, родителей, учащихся.



"Министерство образования и науки Республики Казахстан выражает соболезнование родителям и родным в связи с безвременной кончиной Махатай Алихана Талгатовича, ученика 8 класса общей средней школы имени М.Ауэзова Казыгуртского района", - добавили в пресс-службе.



Напомним, 14 июля в Костанае скончался 16-летний Намик Ширинов. 28 июня на него упали футбольные ворота на дворовой спортплощадке.

В начале этого года в Нур-Султане на девятилетнего хоккеиста упали ворота на тренировке.