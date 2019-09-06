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Токаев прокомментировал информацию о китайских заводах

6 сентября 2019, 11:38 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев "не вестись" на слухи от недоброжелателей, которые стремятся манипулировать патриотическими настроениями людей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:akorda.kz

"В последнее время возникают слухи, что земля будет продана иностранцам или 55 старых заводов иностранного государства будут перевезены, будут привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш народ не должен вестись на подобные вещи.

Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эмоциональных, эпатажных людей, чтобы достичь своих определенных целей", - заявил Токаев на заседании Национального совета общественного доверия. 

Он заявил, что такая манипуляция являются часть геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

"Наш народ мудр и способен жить своим умом. Задача власти - через диалог с обществом разъяснить цели и задачи государственной политики, что мы зачастую делаем плохо. Внимать и учитывать здравые мнения и предложения. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим и всегда будем слышать людей", - заверил Президент. 

При этом Глава государства отметил, что без иностранных инвестиций не будет развития.

"В Японии, Малайзии, Южной Корее пришли к успеху благодаря инвестициям", - добавил Токаев.
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§ abaika95
Re: Токаев прокомментировал информацию о китайских заводах
abaika95


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Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Он заявил, что такая манипуляция являются часть геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане//

Ну вот и за нас взялись....

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§ alex_60
Токаев прокомментировал информацию о китайских заводах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заводы китайские.
сказал бы что сделает с русским языком, с казахизацией переименований,
с теме же табличками.
внятно сказал .
нет или да.
а не слюни.

[Исправлено: alex_60, 06.09.2019 - 11:52]
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Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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