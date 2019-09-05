Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения политологов

Казахстанские политологи назвали причины возникших в обществе антикитайских настроений, оценили, насколько они оправданны, а также рассказали о способе исправить ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что синофобия имеет исторические корни.

"Все-таки у Казахстана и Китая были определенные исторические корни. Конфликты в прошлом, взаимная несостыкованность менталитетов. Не забывайте, что на синофобию наложились отдельные конфликты между СССР и КНР в 50-60-е годы", - определил эксперт.

По его словам, негативное отношение к Китаю, но не к китайской продукции, позже было вызвано приходом китайских инвесторов на казахстанские предприятия.



"Все помнят историю с покупкой "АктобеМунайГаз", где определенное время прошло, пока менеджмент нашел общий язык. А затем последовала массированная экспансия Китая в нефтегазовую сферу. Все это сопровождалось приездом большого количества иностранных рабочих, что, естественно, вызывало у местных трудовых коллективов определенный протест".

По мнению эксперта, в антикитайских настроениях, помимо традиционной экономической составляющей, имеет место еще и внешняя политическая.

"В последнее время к разжиганию антикитайских настроений в Казахстане активно подключились проамериканские СМИ, которые формально занимают место так называемых казахских националпатриотов, но финансируются при этом госдепартаментом США. Это связано с желанием Вашингтона подорвать позиции Пекина в странах, задействованных в проекте "Один пояс - один путь", - заявил Ашимбаев.

Что поможет наладить отношения?

Директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов считает, что наладить отношения помогут открытость и доступ населения к информации.

"Антикитайские настроения идут давно. Решить проблему могут только открытость и прозрачность как казахстанских властей, так и условий китайского присутствия. Даже если китайцы построят заводы, это не говорит о том, что китайцы заполонят Казахстан. У нас же есть квоты для иностранной рабочей силы. А люди зачастую могут подумать, что раз построят, значит захватят землю. Это совсем разные вещи", - считает Башимов.

"Мы хотим анонсировать серьезное публичное исследование на тему китайского присутствия в Казахстане в экономической и социальной сферах, изучить торговые связи, инвестиционное сотрудничество. Пригласить экспертов по Китаю, чтобы в первую очередь граждане, которые обеспокоены возможным негативным влиянием Китая, могли поучаствовать в формировании технического задания", - рассказал директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.

В его планах подготовить публичный доклад с фактами, который бы вызывал доверие и не вызывал сомнений в объективности.

"Если какие-то граждане выражают обеспокоенность китайским присутствием, то, наверное, какие-то основания могут быть. Я бы сходу так отрицать необходимость привлечения внимания не стал. И, как аналитики, мы бы хотели опираться на факты. Все должно быть прозрачно в инвестиционных проектах и всех сферах. Тогда волнений и досужих разговоров не будет", - заверил Ошакбаев.

Напомним, 2 и 3 сентября в Жанаозене несколько сотен человек собрались на площади с требованием трудоустроить горожан. Помимо этого, люди выступали против открытия китайских предприятий, о которых они якобы узнали из рассылки в WhatsApp.

4 сентября в Алматы несколько десятков человек вышли на площадь возле акимата, заявив, что они против открытия неких китайских предприятий в Мангистауской области. В столице группа людей прошла по улицам с плакатами. Люди также выступали против открытия 55 заводов.



Заместитель премьер-министра Женис Касымбек назвал странным тот факт, что заявления о 55 заводах начали распространять в Сети накануне государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.



"На самом деле те вопросы, которые публикуются, задаются в Сети, не имеют никакого основания и это, грубо говоря, вранье", - подчеркнул он.