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Butch
Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения политологов
А люди зачастую могут подумать, Источник:www.ng.kz И вот тут бы остановиться. Потому как именно здесь - "черная кошка", а не в той "темной комнате", в которой её ищут. помогут...
05.09.19 18:58
maxsaf
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
abaika95: Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал Мне уже тоже пора чемоданы собирать? Или пока своими силами справляетесь? )))
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Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения политологов

5 сентября 2019, 16:31 |  Общество

Казахстанские политологи назвали причины возникших в обществе антикитайских настроений, оценили, насколько они оправданны, а также рассказали о способе исправить ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что синофобия имеет исторические корни.

"Все-таки у Казахстана и Китая были определенные исторические корни. Конфликты в прошлом, взаимная несостыкованность менталитетов. Не забывайте, что на синофобию наложились отдельные конфликты между СССР и КНР в 50-60-е годы", - определил эксперт.

По его словам, негативное отношение к Китаю, но не к китайской продукции, позже было вызвано приходом китайских инвесторов на казахстанские предприятия.

"Все помнят историю с покупкой "АктобеМунайГаз", где определенное время прошло, пока менеджмент нашел общий язык. А затем последовала массированная экспансия Китая в нефтегазовую сферу. Все это сопровождалось приездом большого количества иностранных рабочих, что, естественно, вызывало у местных трудовых коллективов определенный протест".

По мнению эксперта, в антикитайских настроениях, помимо традиционной экономической составляющей, имеет место еще и внешняя политическая.

"В последнее время к разжиганию антикитайских настроений в Казахстане активно подключились проамериканские СМИ, которые формально занимают место так называемых казахских националпатриотов, но финансируются при этом госдепартаментом США. Это связано с желанием Вашингтона подорвать позиции Пекина в странах, задействованных в проекте "Один пояс - один путь", - заявил Ашимбаев.

Что поможет наладить отношения?

Директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов считает, что наладить отношения помогут открытость и доступ населения к информации.

"Антикитайские настроения идут давно. Решить проблему могут только открытость и прозрачность как казахстанских властей, так и условий китайского присутствия. Даже если китайцы построят заводы, это не говорит о том, что китайцы заполонят Казахстан. У нас же есть квоты для иностранной рабочей силы. А люди зачастую могут подумать, что раз построят, значит захватят землю. Это совсем разные вещи", - считает Башимов.

"Мы хотим анонсировать серьезное публичное исследование на тему китайского присутствия в Казахстане в экономической и социальной сферах, изучить торговые связи, инвестиционное сотрудничество. Пригласить экспертов по Китаю, чтобы в первую очередь граждане, которые обеспокоены возможным негативным влиянием Китая, могли поучаствовать в формировании технического задания", - рассказал директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев. 

В его планах подготовить публичный доклад с фактами, который бы вызывал доверие и не вызывал сомнений в объективности.

"Если какие-то граждане выражают обеспокоенность китайским присутствием, то, наверное, какие-то основания могут быть. Я бы сходу так отрицать необходимость привлечения внимания не стал. И, как аналитики, мы бы хотели опираться на факты. Все должно быть прозрачно в инвестиционных проектах и всех сферах. Тогда волнений и досужих разговоров не будет", - заверил Ошакбаев.

Напомним, 2 и 3 сентября в Жанаозене несколько сотен человек собрались на площади с требованием трудоустроить горожан. Помимо этого, люди выступали против открытия китайских предприятий, о которых они якобы узнали из рассылки в WhatsApp. 

4 сентября в Алматы несколько десятков человек вышли на площадь возле акимата, заявив, что они против открытия неких китайских предприятий в Мангистауской области. В столице группа людей прошла по улицам с плакатами. Люди также выступали против открытия 55 заводов.

Заместитель премьер-министра Женис Касымбек назвал странным тот факт, что заявления о 55 заводах начали распространять в Сети накануне государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

"На самом деле те вопросы, которые публикуются, задаются в Сети, не имеют никакого основания и это, грубо говоря, вранье", - подчеркнул он.
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§ abaika95
Re: Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно один депутат про деятельность иностранных спецслужб рассказывал, так вот конкретный пример) на ровном месте собирается толпа с какими то надуманными лозунгами) какие 55 заводов?) где про них информация? Где факты?) кто про них говорил и где? я понимаю когда выходят многодетные после пожара в Астане, понимаю когда из-за поста в инстаграм девушки с арабом, собирается возмущенный народ, там есть причина) а тут? чистое водомутство, при чем Токаев должен ехать с официальным визитом в Пекин 10 сентября)
Совпадение? -не думаю)
Как говорится "Англичанка гадит")
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§ Butch
Re: Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А люди зачастую могут подумать, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758

И вот тут бы остановиться. Потому как именно здесь - "черная кошка", а не в той "темной комнате", в которой её ищут.
Цитата:
помогут открытость и доступ населения к информации. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758

Тут с ходу столько примеров сомнительности данного предположения возникает что глаза разбегаются...форма земли, эволюция, ГМО, кислородные коктейли, БАДы, гомеопатия, маги-экстрасенсы-колдуны-шаманы, алкоголь-табакокурение-наркомания, наконец самое близкое к теме - основы экономики. Обо всём этом информации масса, и большей степени открытости найти сложно. Более того огромная часть необходимой информации по вышеперечисленным темам вообще даётся в рамках школьной программы, но тем не менее у каждой есть последователи и немало.
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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