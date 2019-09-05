Пнул подчиненного. В МВД осудили поступок начальника полиции

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди прокомментировал поступок начальника полиции Аркалыка, который пнул своего подчиненного, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается Аркалыка, там также назначено служебное расследование. Я, как заместитель министра, курирующий кадровую работу, по итогам готов представить материалы. Мы должны изучить - единственный это случай или нет, что послужило причиной такого поведения, чтобы принять дисциплинарное решение", - сказал Калайчиди в кулуарах СЦК.

Он отметил, что результаты работы будут сообщены СМИ, чтобы в будущем исключить подобные инциденты.

"Благодаря СМИ мы имеем возможность доносить такие факты, которые не красят нас, к сожалению, до всех сотрудников и членов их семей. Для нас крайне важно, чтобы сотрудники понимали, что своим неподобающим поведением они вредят не только себе, своему имиджу, а прежде всего близким.

Что мы делаем для того, чтобы этого не было? Стараемся быть публично открытыми, публикуем во всех СМИ меры реагирования на любой факт, который стал достоянием общественности", - добавил Калайчиди.

Ранее в Сеть попало видео с камер наблюдения Управления полиции Аркалыка, на котором видно, как начальник ведомства пнул своего подчиненного.

В отношении начальника Управления полиции города Аркалыка Жениса Ахметова ведется служебное расследование. Приказом начальника Департамента полиции Костанайской области он временно отстранен от занимаемой должности.