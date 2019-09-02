Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
Тимур ГАФУРОВ
Видеоролик, на котором видно, как мужчина в гражданском воспитывает патрульных полицейских не только словами, но и руками, и даже ногой, опубликовал сегодня, 2 сентября, пользователь "Фейсбука" Серик Тулекбаев. В комментарии к видео сообщается, что на нем зафиксированы действия начальника управления полиции Аркалыка.
Кадр из видео
И сегодня же "НГ" получила комментарий советника начальника депапртамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены КАШАРИНОЙ.
- В настоящее время в отношении начальника управления полиции Аркалыка Жениса Ахметова проводится служебное расследование, на период которого он отстранен от занимаемой должности приказом начальника департамента полиции, - сообщила она. - Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего в подразделение выехала группа сотрудников во главе с заместителем начальника ДП по кадровой работе.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 2
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Те же мысли по поводу отъезда. Прямо вижу как заседание ОДКБ, координационный совет ЕАЭС на языке межнационального общения проходят.Инстумент бооольшой политики. Ждем отмены статьи...
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Добринцофф, хорошая новость для тебя: Да, спасибо я уже читал. Ну как для меня,в моём случае больше для продавцов новость,те деньги что они могли подарить государству,пойдут им в...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
Флуд и оффтопик (часть 4)
"Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения", - сказал Президент Казахстана. "Однако для достижения такого...