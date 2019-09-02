Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством

Видеоролик, на котором видно, как мужчина в гражданском воспитывает патрульных полицейских не только словами, но и руками, и даже ногой, опубликовал сегодня, 2 сентября, пользователь "Фейсбука" Серик Тулекбаев. В комментарии к видео сообщается, что на нем зафиксированы действия начальника управления полиции Аркалыка.

Кадр из видео

И сегодня же "НГ" получила комментарий советника начальника депапртамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены КАШАРИНОЙ.

- В настоящее время в отношении начальника управления полиции Аркалыка Жениса Ахметова проводится служебное расследование, на период которого он отстранен от занимаемой должности приказом начальника департамента полиции, - сообщила она. - Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего в подразделение выехала группа сотрудников во главе с заместителем начальника ДП по кадровой работе.