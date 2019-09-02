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maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
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Добринцофф
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02.09.19 23:20
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
02.09.19 22:57
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством

Тимур ГАФУРОВ

2 сентября 2019, 16:42 |  Государство

Видеоролик, на котором видно, как мужчина в гражданском воспитывает патрульных полицейских не только словами, но и руками, и даже ногой, опубликовал сегодня, 2 сентября, пользователь "Фейсбука" Серик Тулекбаев. В комментарии к видео сообщается, что на нем зафиксированы действия начальника управления полиции Аркалыка.

Кадр из видео

И сегодня же "НГ" получила комментарий советника начальника депапртамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены КАШАРИНОЙ.

- В настоящее время в отношении начальника управления полиции Аркалыка Жениса Ахметова проводится служебное расследование, на период которого он отстранен от занимаемой должности приказом начальника департамента полиции, - сообщила она. - Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего в подразделение выехала группа сотрудников во главе с заместителем начальника ДП по кадровой работе.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И согодня же "НГ" получила комментарий советника начальника депапртамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены КАШАРИНОЙ.//

А что НГ делало запрос в ДП? в статье об этом както не сказано) или ДП уже "автоматом" комментирует для НГ различные видеоматериалы)
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§ Тимур Гафуров
Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 451
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что НГ делало запрос в ДП?

Да, "НГ" сделала запрос в департамент полиции. И нам очень оперативно ответили.
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§ abaika95
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И нам очень оперативно ответили.//

Молодцы ДП, оперативники оперативно работают)

НГ у вас очепятка://И сОгОдня же.. //
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§ таноми52
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот гадство-паразитство, довели подчинённые мужика! Действительно, руки приложил :-) Что-то и не жалко их... :-)
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§ Змея Подколодная
Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.09.19 - 19:22
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 19:45
Комментарий удален модератором.
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