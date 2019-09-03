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Vital
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
сайлау курманов: Было, была стать в нг. Как вёдра выносят с киоска. Доброго можно понять, его заставляют по две раковины держать как 5 звездочном отеле, а в соседнем киоске ходят в ведро. И все...
03.09.19 21:42
сайлау курманов
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Узкоглазые из Поднебесной сильно волнуются, смогут казахи вернуть миллиарды что занимали у них, поэтому присылают шпионов разузнать, отдадут долг или нет
03.09.19 21:40
сайлау курманов
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Как то был материал, не могу найти, сотрудники киоска выливали нечистоты прямо за киоск, из-за чего была буча
03.09.19 21:31
Vital
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
А разве это не работа спец служб переименования улиц, городов, зная что на/в них проживают дети, внуки строителей этих городов и улиц. Тем самым раскол общество на лицо. Можно подумать это нельзя...
03.09.19 21:26
electro
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Кроме него, есть еще специальные службы, которые работают на нашей территории... А вы почему допустили эти службы???
03.09.19 20:45
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«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 сентября 2019, 17:25 |  Государство

О том, что акимат Костаная подал на него в суд, предприниматель Асылхан ТОКУШЕВ узнал из информации на сайте «НГ». Он установил павильон на арендуемом земельном участке между домами №№ 65 и 69 по ул. Пушкина.

- Акимат выдал мне этот земельный участок в 2016 году на правах аренды, - сообщил Токушев. - Участок я брал в аренду на общих основаниях, собирал кучу справок, документов, полгода проходил согласования во всех инстанциях. Аренду уже проплатил за весь срок - за 4 года 11 месяцев. Потом копил деньги на строительство павильона, пришлось даже продать квартиру, потому что павильон обошелся мне примерно в 5 млн тенге. И это еще не предел, ведь еще нужно подвести электричество. В итоге из СМИ узнаю, что акимат подает на меня в суд. Даже не уточнив, что пивной ларек на этом месте не планировался!

По словам Токушева, речь о пиве никогда не нашла. Он планировал построить офисный павильон, конкретный вид деятельности не указывался, в постановлении акимата об аренде участка значилось «для обслуживания объектов коммерческой зоны».

- С чего в акимате взяли, что я собираюсь открыть пивной павильон? - возмущается предприниматель. - Более того, акимат дает эту непроверенную информацию газете. Почему никто из представителей акимата мне не позвонил и не поинтересовался, что будет в этом павильоне? Может я там детские игрушки планирую продавать?

Он уточнил, что теперь, скорее всего, в павильоне будет офис полиграфии, а не кофе-павильон, как ранее сообщал его юрист. По словам Токушева, он уже начал подбирать персонал, планировал трудоустроить 6-7 человек, платить налоги.

- А акимат, выдав вам непроверенную информацию, ущемил мои права, как предпринимателя, и уже сделал отрицательную рекламу, - возмущается Токушев. - Даже если предположить, что я незаконно открыл пивной ларек, почему акимат сначала это не проверил, не сделал предупреждение ? Получается, я еще даже бизнес не открыл, а мне его уже зарубили! А если суд расторгнет договор аренды на земельный участок, что мне делать с вложенными в строительство павильона деньгами?

Предприниматель намерен получить ответы на эти вопросы в акимате.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.09.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хехе история все интересней и интересней становится))

Цитата- // Жители домов №№ 65 и № 69 по ул. Пушкина в Костанае сообщили «НГ», что между этими домами ведутся работы по размещению павильона, по их информации, здесь будет пивной ларек//

Жители домов!!! Сообщили,по их информации,инсадеры от бога)

читать внимательно статьи надо для начала, чтобы потом понимать кого обвинять) а акимат тоже молодцы, нет сначала уточнится что именно там будет, сразу в суд подали)
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§ Гога
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.09.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
планировал трудоустроить 6-7 человек Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35999
- Не тесновато им там будет ??
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§ Козлов я
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.09.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-дя...
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§ Змея Подколодная
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.09.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат конечно "коры мочит", факт. Но опять это убожество на задворках.Как в 90-х, кругом ларьки, киоски непонятные. По фото там как будто то газон должен быть, зеленая зона за домами. А там раз и архитектурный шедевр наваялся.
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* сайлау курманов
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3145
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.09.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Киоски, павильоны и прочая лабуда, как то не серьезно. Бизнес надо делать в капитальных постройках, то бишь в квартирах
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§ electro
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.09.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
граммар наци верхнего уровня:
Цитата:
речь о пиве никогда не нашла

:-o
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§ Добринцофф
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.09.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Бизнес надо делать в капитальных постройках, то бишь в квартирах

Если продуктовый магазин то в квартире, даже очень большой тесновато будет.
Квартира подойдёт под небольшое кафе,кофейню,мини публичный дом,парикмахерскую,разливное пиво.
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§ Добринцофф
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня ещё интересует вопрос у нас законы для всех одинаковые?
Почему то у меня когда проверка СЭС то должно быть 2 раковины,одна для мытья рук,другая для мытья инвентаря.То ,что в помещение обязательно должен быть туалет даже не обсуждается.
Кроме этого отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря.
И в то же время по всему городу функционируют ларьки в которых даже туалета нет.
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* сайлау курманов
Re: «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3145
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.09.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то был материал, не могу найти, сотрудники киоска выливали нечистоты прямо за киоск, из-за чего была буча
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§ Vital
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7964
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.09.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Было, была стать в нг. Как вёдра выносят с киоска. Доброго можно понять, его заставляют по две раковины держать как 5 звездочном отеле, а в соседнем киоске ходят в ведро. И все ок у них.
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