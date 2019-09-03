«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае

О том, что акимат Костаная подал на него в суд, предприниматель Асылхан ТОКУШЕВ узнал из информации на сайте «НГ». Он установил павильон на арендуемом земельном участке между домами №№ 65 и 69 по ул. Пушкина.

- Акимат выдал мне этот земельный участок в 2016 году на правах аренды, - сообщил Токушев. - Участок я брал в аренду на общих основаниях, собирал кучу справок, документов, полгода проходил согласования во всех инстанциях. Аренду уже проплатил за весь срок - за 4 года 11 месяцев. Потом копил деньги на строительство павильона, пришлось даже продать квартиру, потому что павильон обошелся мне примерно в 5 млн тенге. И это еще не предел, ведь еще нужно подвести электричество. В итоге из СМИ узнаю, что акимат подает на меня в суд. Даже не уточнив, что пивной ларек на этом месте не планировался!

По словам Токушева, речь о пиве никогда не нашла. Он планировал построить офисный павильон, конкретный вид деятельности не указывался, в постановлении акимата об аренде участка значилось «для обслуживания объектов коммерческой зоны».

- С чего в акимате взяли, что я собираюсь открыть пивной павильон? - возмущается предприниматель. - Более того, акимат дает эту непроверенную информацию газете. Почему никто из представителей акимата мне не позвонил и не поинтересовался, что будет в этом павильоне? Может я там детские игрушки планирую продавать?

Он уточнил, что теперь, скорее всего, в павильоне будет офис полиграфии, а не кофе-павильон, как ранее сообщал его юрист. По словам Токушева, он уже начал подбирать персонал, планировал трудоустроить 6-7 человек, платить налоги.

- А акимат, выдав вам непроверенную информацию, ущемил мои права, как предпринимателя, и уже сделал отрицательную рекламу, - возмущается Токушев. - Даже если предположить, что я незаконно открыл пивной ларек, почему акимат сначала это не проверил, не сделал предупреждение ? Получается, я еще даже бизнес не открыл, а мне его уже зарубили! А если суд расторгнет договор аренды на земельный участок, что мне делать с вложенными в строительство павильона деньгами?

Предприниматель намерен получить ответы на эти вопросы в акимате.