Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае

Жители домов №№ 65 и № 69 по ул. Пушкина в Костанае сообщили «НГ», что между этими домами ведутся работы по размещению павильона, по их информации, здесь будет пивной ларек. Ранее на этом месте были газон и деревья. Рядом расположена СШ № 2.

Местные жители категорически против размещения под их окнами пивного ларька, возле которого постоянно будут шуметь и распивать спиртные напитки.

- Согласно Строительным нормам РК 3.01-05-2013 и СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территории населенных пунктов», не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, - говорится в письме с 67-ми подписями, которое жильцы двух домов принесли в редакцию «НГ».

Горожане считают, что размещение объекта незаконно, нарушает их гражданские права, и просят провести проверку законности предоставления земельного участка для размещения объекта между домами №№ 65 и 69 по ул. Пушкина.

«НГ» направила запрос в акимат Костаная.

- Земельный участок, расположенный по ул. Пушкина, между домами № 65 и № 69 ,предоставлены физическому лицу в 2016 году на праве временного землепользования (аренду) сроком на 4 года 11 месяцев для обслуживания объектов коммерческой зоны (для размещения офисного помещения по типу павильона), - сообщил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - В настоящее время отдел земельных отношений акимата Костаная подал исковое заявление в суд о расторжении договора об аренде вышеуказанного земельного участка, так как размещение пивного павильона на данном земельном участке не соответствует градостроительным нормам и нарушает права и интересы других лиц. Также предоставление испрашиваемого земельного участка осуществлялось в нарушении ст. 48 Земельного кодекса РК.

Юрист, представитель арендатора земельного участка Ерлан ОСПАНОВ (кстати, бывший руководитель отдела земельных отношения акимата Костаная) пояснил «НГ», что установка пивного ларька в этом месте никогда не планировалась.

- Рядом же школа, как можно продавать там пиво! Арендатор будет продавать только кофе, - заверил Оспанов. - Это будет обычный кофе-павильон. О том, что акимат подает на нас в суд, я первый раз от вас слышу, нас они об этом не уведомляли. Более того, в акимате нам сообщили, что мы имеем право расположить в этом месте точку общепита, что мы и сделали. Если дойдет до суда, то мы подадим заявление о воспрепятствовании бизнесу в Нацбюро по противодействию коррупции. И также будем подавать жалобу о защите прав предпринимателя в прокуратуру.