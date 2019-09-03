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Victor Yang
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Согласно Санитарным нормам РК 3.01-05-2013 Источник:www.ng.kz Не санитарные нормы, а строительные .
03.09.19 15:36
abaika95
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Цитата -// здесь будет пивной ларек// эту информацию кто-нибудь проверял?) или на слово поверили жильцам?) да и какой это пивной ларек? видно же опять денерка будет или хот-дожная)
03.09.19 15:15
abaika95
Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
Цитата- // Думайте о детях, а не читайте какие-то инсинуации блогеров, которые сами ничего не знают, но делают выводы// Эт точно! Вот картинка в темуc.radikal.ru
03.09.19 14:50
abaika95
Ждем ремонта дорог, а его все нет
Цитата- // Правильно, Москва - это третий Рим// Ой бааааяй) мы еще со своим 550-летием куда то лезем) смехота)
03.09.19 14:38
Victor Yang
«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
Серый волк: скоро один оким И чего ты всё в политоту скатил в теме, абсолютно её не касающейся? Volonter: Тут банальная трусость! Не согласен. За такую сумму вряд ли бы уголовку пришили....
03.09.19 14:17
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Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 сентября 2019, 15:10 |  Государство

Жители домов №№ 65 и № 69 по ул. Пушкина в Костанае сообщили «НГ», что между этими домами ведутся работы по размещению павильона, по их информации, здесь будет пивной ларек. Ранее на этом месте были газон и деревья. Рядом расположена СШ № 2.

Местные жители категорически против размещения под их окнами пивного ларька, возле которого постоянно будут шуметь и распивать спиртные напитки.

- Согласно Строительным нормам РК 3.01-05-2013 и СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территории населенных пунктов», не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, - говорится в письме с 67-ми подписями, которое жильцы двух домов принесли в редакцию «НГ».

Горожане считают, что размещение объекта незаконно, нарушает их гражданские права, и просят провести проверку законности предоставления земельного участка для размещения объекта между домами №№ 65 и 69 по ул. Пушкина.

«НГ» направила запрос в акимат Костаная.

- Земельный участок, расположенный по ул. Пушкина, между домами № 65 и № 69 ,предоставлены физическому лицу в 2016 году на праве временного землепользования (аренду) сроком на 4 года 11 месяцев для обслуживания объектов коммерческой зоны (для размещения офисного помещения по типу павильона), - сообщил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - В настоящее время отдел земельных отношений акимата Костаная подал исковое заявление в суд о расторжении договора об аренде вышеуказанного земельного участка, так как размещение пивного павильона на данном земельном участке не соответствует градостроительным нормам и нарушает права и интересы других лиц. Также предоставление испрашиваемого земельного участка осуществлялось в нарушении ст. 48 Земельного кодекса РК.

Юрист, представитель арендатора земельного участка Ерлан ОСПАНОВ (кстати, бывший руководитель отдела земельных отношения акимата Костаная) пояснил «НГ», что установка пивного ларька в этом месте никогда не планировалась.

- Рядом же школа, как можно продавать там пиво! Арендатор будет продавать только кофе, - заверил Оспанов. - Это будет обычный кофе-павильон. О том, что акимат подает на нас в суд, я первый раз от вас слышу, нас они об этом не уведомляли. Более того, в акимате нам сообщили, что мы имеем право расположить в этом месте точку общепита, что мы и сделали. Если дойдет до суда, то мы подадим заявление о воспрепятствовании бизнесу в Нацбюро по противодействию коррупции. И также будем подавать жалобу о защите прав предпринимателя в прокуратуру.
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§ abaika95
Re: Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// здесь будет пивной ларек// эту информацию кто-нибудь проверял?) или на слово поверили жильцам?) да и какой это пивной ларек? видно же опять денерка будет или хот-дожная)
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§ Victor Yang
Re: Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11932
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.09.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно Санитарным нормам РК 3.01-05-2013 Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35998?1567503198

Не санитарные нормы, а
строительные.
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