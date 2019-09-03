Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца

С 23 августа в Казахстане приостановили вакцинацию от туберкулёза. Причина в том, что японский завод-производитель вакцины выявил в процессе упаковки инородные вещества в растворителе к медпрепарату и отозвал её из 35 стран.

Сейчас ВОЗ должна заново сертифицировать эту вакцину, но сколько на это уйдёт времени - неизвестно. Поэтому в Министерстве здравоохранения РК приняли решение закупить аналогичный препарат в Индии, но в поликлиники он поступит только через 2-3 месяца.

- В Казахстан поступили 5 серий японской вакцины, все они отозваны, - сообщил сегодня, 3 сентября, на брифинге в областном пресс-клубе заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - Производителей вакцины не очень много: Канада, Дания, Япония и Индия. В настоящее время у нас нет возможности прививать детей, которых мы должны были бы привить по календарному плану. Мы хотели бы, чтобы родители не волновались и отнеслись к этой ситуации с пониманием. Проблема будет решена. Когда вакцина поступит, мы известим всех родителей, которые пока не сделали эти прививки. До конца года мы примем все необходимые меры для предотвращения заболевания туберкулёзом.

Севостьянов добавил, что ежегодно в Костанайской области вакцинируют 11 000 новорождённых, а ревакцинацию в 6 лет проходят около 6 000 детей.

- Всегда есть 2-3% новорождённых, которые не получают прививку сразу после рождения из-за противопоказаний, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Каждый такой ребёнок стоит на контроле у педиатра. Когда он достигет определённого возраста, мы приглашаем его на вакцинацию. Всех детей, которые не прошли вакцинацию от туберкулёза, мы возьмём под контроль, создадим пофамильные списки и разошлём их педиатрам. При обращении в поликлиники детей из этих списков будут более тщательно обследовать.

То есть, врачи будут ждать, пока поступит новая вакцина, а до этого времени усилят внимание к детям, которые обращаются за помощью с симптомами различных болезней. Бексултанова заверила - при необходимости каждая поликлиника может выделить 2-3 дня для дополнительной вакцинации детей.

- Дополнительно этим детям через 2 месяца после рождения сделают пробу манту, - сообщила заведующая детским и подростковым отделением костанайского противотуберкулёзного диспансера Светлана БАЛИЦКАЯ. - Это один из дополнительных методов обследования, который поможет выявить наличие микробактерий туберкулёза. Дети в возрасте до 2 месяцев будут привиты без пробы манту.

Эксперты считают, что задержка в вакцинации не приведет к ухудшению эпидситуации в регионе. Гораздо большую опасность представляет отказ родителей от вакцинации детей.

- В 2015 году был смертельный случай, когда девочка погибла от туберкулёза. Её мама просто отказалась прививать ребёнка, - напомнила Балицкая. - В июне прошлого года в Костанайском районе заболел 8-месячный ребёнок. Его папа отказался прививать ребёнка, он состоял в какой-то секте, которая была против медицины. Он принёс новорожденную домой. А вместе с ними жила бабушка, которая распространяла инфекцию, но не знала о том, что больна. В итоге бабушка легла в больницу, а непривитый ребёнок оказался на грани жизни и смерти. Симптомы были очень похожи на простой грипп, никто не подозревал у девочки туберкулёз. Через 8 месяцев мы благополучно выписали девочку, всё обошлось.

Как отметил Севостьянов, на 1 000 прививаемых только 1 ребёнок может получить осложнения после прививки. Число отказных заявлений на вакцинацию, по сравнению с 2018 годом, сократилось с 78-ми до 45-ти. Но родители, которые отказываются от вакцинации, осознают свою ошибку только после того, как ребёнок заболеет.

- Лучше подумать наперёд и защитить своих детей! - посоветовал Юрий Севостьянов. - Думайте о детях, а не читайте какие-то инсинуации блогеров, которые сами ничего не знают, но делают выводы.

- Благодаря вакцинации в Казахстане за последние 20 лет снизилось количество заболевших туберкулёзом в 2,5 раза: с 110 человек на 1 000 населения в 1998 году до 43 в 2018 году.