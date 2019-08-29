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Гога
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
29.08.19 16:17
Сергей_я
Мал золотник, да сперли!
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
29.08.19 16:14
Сталкер
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
abaika95: Ну уж в таком случае буду формалистом)))) Я тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного...
29.08.19 16:09
alex_60
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.// о чем сегодня в другой ветке уже говорили. не надо дела доводить до...
29.08.19 15:43
Сабыр
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
29.08.19 15:43
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Вакцинацию от туберкулёза приостановили в Казахстане. Препарат отозвал производитель

29 августа 2019, 11:55 |  Общество

В Казахстане отозвали вакцину против туберкулёза японского производства, которую применяли последние 14 лет. Об этом сообщило informburo со ссылкой на председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмилу БЮРАБЕКОВУ. Информация была озвучена на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Иллюстративное фото  с сайта dwnews

- Японский производитель проинформировал Минздрав об отзыве 33 серий вакцин из 35 стран. В Казахстан поставлялись пять серий. Причина отзыва вакцины БЦЖ – обнаружение производителем инородных веществ в растворителе к вакцине, выявленное в процессе упаковки. Эта мера соответствует принятым стандартам фармаконадзора Японии. Комитет издал приказ об изъятии этих серий вакцин с рынка и приостановлении вакцинации, – рассказала Людмила Бюрабекова.

Предполагается, что инородным веществом стала пластиковая крышка, которая оказалась в растворителе препарата.

- По поводу тех детей, которые получили эту вакцину (японского производства. – Авт.) – никакого риска нет. Инородное вещество найдено в трёх флаконах из 90 000 партий. Сказать о том, что они к нам в страну поступали, никто не может. Попадание пластика в шприц невозможно, – заверила глава комитета.

Минздрав планирует закупить вакцины производства Serum institute of India (Индия) через международную организацию ЮНИСЕФ. Эти вакцины переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения в Женеве и используются в 170 странах мира. Ожидаемая поставка вакцины в страну займёт около двух-трёх месяцев.

- Имеется положительный опыт применения вакцины производства Serum institute в таких странах, как Албания, Бразилия, Египет, Индонезия, Мальдивы, без регистрации неблагоприятных проявлений после иммунизации. Прошу принять к сведению сложившуюся ситуацию, возникшую по независящим от Казахстана причинам. После поступления вакцины в страну вакцинация будет возобновлена. Мы просим обеспечить вакцинацию детей, родившихся в период отсутствия вакцины, – добавила она.

По информации Минздрава, ежегодно против туберкулёза вакцинируется более 370 000 новорождённых и более 230 000 детей в возрасте шести-семи лет. Заболеваемость туберкулёзом за последние 20 лет снизилась в 2,5 раза (с 109,7 в 1998 году до 42,9 на 100 тысяч населения в 2018 году), смертность в 15,3 раза (с 38,4 в 1998 году до 2,5 на 100 тысяч населения в 2018 году).
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