К костанайскому художнику, стоявшему на автобусной остановке со свернутыми листами ватмана в руках, подошли полицейские и потребовали документы, сообщает Радио "Азаттык". Они проверили и документы, и чистый ватман.

Костанайский художник Дархан Бегайдаров

16 августа в социальных сетях получил распространение видеоролик «Костанайского художника с ватманом приняли за митингующего». На записи длительностью две с половиной минуты полицейские требуют у двух человек - мужчины и женщины - документы. Ответ полиции на вопрос, с чем связана проверка, слышится неотчетливо. После того как из рации донесся голос: «В руках - плакат», сотрудник указал на свернутую в рулон бумагу в руках мужчины. Тот развернул ватман и показал, что он чист. В один момент из рации раздался голос: «Пикет! Пикет!» Закончилось всё тем, что сотрудники полиции записали данные двоих жителей, попрощались и уехали.

«ПОХОЖИ НА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ»

Жителями города, данные которых записали сотрудники полиции, оказались супруги 31-летний Дархан Бегайдаров и 27-летняя Акбота Файзуллина.

— В тот день поступил заказ на портрет и я со своей супругой возвращался из магазина канцелярских товаров, где купил листы ватмана, — говорит художник Дархан Бегайдаров.

Репортер Азаттыка обратился за комментариями в департамент полиции Костанайской области, чтобы узнать, зачем проверяли документы у художника и его жены. По словам пресс-секретаря департамента Ирина Беженарь, «в областном центре участились кражи», а эти двое граждан «были похожи на подозреваемых, на которых была ориентировка».

На вопрос репортера Азаттыка, почему сотрудники полиции, заподозрившие горожан в краже, передавали по рации друг другу: «Пикет! Пикет!» — Беженарь ответила так:

— На видео [этого] не слышно. У меня такого видео нет. Я не слышала такого.

Дархан Бегайдаров не согласен с тем, что они с женой «были похожи на подозреваемых».

— Это неправда. Это просто отговорка. Никак не соответствует [действительности]. Говорят, «похожи на воров». Где похожи?! Они заподозрили, что мы собираемся на митинг. О каких кражах может идти речь, если по рации они говорят о пикете?! — возмущается Бегайдаров.

Бегайдаров называет действия полиции противоправными. По его словам, сотрудники полиции не предъявили ему и его жене никаких документов, являющихся основанием для проверки.

— Что будет, если каждого будут считать подозреваемым? Под видеозаписью [на которой сотрудники полиции проверяют их документы] один человек написал: «Купил на базаре топор. Дошел до дома, но меня никто так и не остановил». Если бы этот человек был ненормальным, он ведь мог поубивать всех. Я же шел с обычным ватманом, и из-за этого нас начали проверять, — говорит он.

Дархан, который рисует портреты на заказ, 6 июля этого года на своей странице в Instagram'е, где он в основном публикует портреты и личные рисунки, разместил видео. На записи сотрудники полиции проводят задержания в День столицы. Один полицейский тянет пожилого человека, другой с применением силы задерживает граждан, которые говорят, что «гуляют с детьми». Художник прокомментировал видеозапись, которой он поделился.

«Довольны тем, что зарабатывают 150 тысяч [тенге] в месяц. У них нет своих родителей или бабушек с дедушками? Сколько проклятий они слышат в свой адрес. Нет у них чувства собственного достоинства. Только исполняют приказы сверху. Ведь у каждого должно быть свое мнение? Вы, наши шпионы, наверное, читаете меня? Если читаете, то это — мое личное мнение. Неужели нужно наказывать людей за личное мнение?!» — написал он.

В День столицы, который совпадает с днем рождения экс-президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в марте этого года после почти 30 лет руководства страной, в нескольких городах страны прошли митинги. По данным правозащитников, в тот день полицейские задержали более 600 человек. В министерстве внутренних дел эту информацию отрицают и сообщают о задержании около сотни людей. Некоторые задержанные были подвергнуты административным арестам и штрафам. Международные правозащитные организации раскритиковали казахстанские власти за применение силы во время задержания протестующих и призвали Нур-Султан «выполнить свои правовые обязательства по уважению и защите прав на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечения права на полноценное участие в политической жизни».

«НА ЕДУ ХВАТАЕТ»

Художник Дархан Бегайдаров родился в Жаксынском районе Акмолинской области. В 2011 году он окончил одно из высших учебных заведений в Семее, получив специальность дизайнера. Бегайдаров говорит, что с тех пор работал дизайнером в различных изданиях и на телеканалах. В 2017 году он переехал в Костанай, нашел свою половинку, создал семью. С женой Акботой, работающей учителем начальных классов, живут на съемной квартире.

В прошлом году Дархан открыл небольшую мультипликационную школу, где учит детей рисовать, монтировать видео и создавать мультфильмы. Дархан рисует портреты. Это его подработка.

— Заказы разные. Иногда по два-три заказа в неделю. Иногда и этого нет. На портретах много не заработаешь, на еду хватает, — объясняет художник.

Дархан Бегайдаров с учениками мультипликационной школы

Он говорит, что переехал в Костанай два года назад и «какое-то время искал работу».

— В Костанае работы не было. Сейчас сложно найти работу. Везде по знакомству [берут на работу]. Зарплата — 50–60 тысяч [тенге]. Я работал дизайнером на одном из каналов, зарплата была 63 тысячи тенге. Некоторые мои коллеги получали по 56 тысяч тенге, — рассказывает он.

Дархан хочет уехать за границу:

— Хочу уехать из Казахстана и получить образование в Чехии. Европейский диплом все-таки ценится за рубежом.

ПОШЛИ НА ПЛОЩАДЬ — ОКАЗАЛИСЬ В ОТДЕЛЕНИИ

По словам Бегайдарова, полиция не в первый раз принимает его с женой за участников митингов.

В день досрочных президентских выборов 9 июня и в последующие дни в нескольких городах Казахстана прошли антиправительственные митинги. Их участники выступали за бойкотирование голосования, выражали несогласие с итогами. По официальным данным, в эти дни было задержано около четырех тысяч человек, примерно тысячу привлекли к административной ответственности — подвергли арестам и выписали штрафы. На фоне протестов в нескольких городах полиция перешла на усиленный вариант несения службы, в те дни ухудшились качество связи и Интернета.

Бегайдаров говорит, что в те дни они с женой гуляли на центральной площади в Костанае. Полицейские задержали чету вместе с другими находившимися на площади людьми. Точную дату задержания он не помнит, говорит, что это было в промежутке между 9 и 11 июня.

— Был полдень. На площади стояли люди. Дарили друг другу белые розы. Мы подошли к ним, хотели спросить, что происходит. Люди стояли молча. В это время подъехали сотрудники полиции и сказали, чтобы «здесь никто не стоял» и что «здесь нельзя собираться», и всех затолкали в «Газель», даже подростка, гулявшего с собакой. Сотрудники полиции подумали, что мы пришли на митинг, и увезли нас, — говорит он.

По словам Дархана, их доставили в городское отделение полиции и допросили.

— «Вы пришли на митинг?» — спросили они. Мы ответили на все их вопросы. Нас продержали около трех часов и отпустили после допроса, — рассказывает Дархан.

Советник руководителя департамента полиции Костанайской области Елена Кашарина отрицает сказанное Дарханом о «задержаниях в июне на центральной площади города». По ее словам, во время июньских протестов в Костанайской области никого не задерживали.

— В общественных местах соблюдался порядок. Полиция работала в штатном режиме, — сказала Кашарина.

Несколько месяцев назад пустой плакат на одиночном пикете могли расценить как способ протеста. 6 мая молодой активист из Уральска Аслан Сагутдинов вышел на центральную площадь города с таким плакатом. Он простоял не более пяти минут.

Сотрудники полиции силой посадили молодого человека в полицейскую машину и увезли с площади. Спустя три часа его отпустили, а через несколько дней Сагутдинов, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, получил повестку из военкомата. Правозащитники и международные СМИ подвергли критике реакцию полиции на акцию Сагутдинова. После усилившейся критики власти признали активиста непригодным к армии.

Журналист, представитель Казахстанского бюро по правам человека Андрей Свиридов считает, что проверка ватмана костанайского художника Дархана Бегайдарова — это «перестраховка».

— Скорее всего, это желание выслужиться перед своим начальством, которое дает такие указания задерживать всех, кто как-нибудь «показывается». Задерживают исходя из распространенного представления, что «лучше перебдеть, чем недобдеть», — говорит Свиридов.

Ранее, 17 августа, агентство КазТАГ сообщило о подобном инциденте со ссылкой на пост художницы Марии Абабковой в интернет-паблике «Любимый Костанай, для всех и про все».