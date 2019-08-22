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maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Роман о цементе
ну не будет же большой аким стоять с молоточком возле акимов маленьких, взывая к их совести Возможно, теперь большие будут выгораживать маленьких, чтобы не слететь. Простой пример Опоздали с...
22.08.19 09:24
Гога
«Состояние, близкое к разорению»
В общем, идей всяких много, Источник:www.ng.kz - Неужели за столько лет не нашлось хотя бы одной умной головы , чтобы все решить ?? Или кому-то выгодно ,чтобы так все и было ?? В мутной воде легче...
22.08.19 02:31
Гога
Зажигали огонь, зажигали артисты
Вот такие деревья надо теперь по всему городу - и поливать не надо !!! Инсталляция костанайского художника Юрия Черемухина "Дерево" Источник:www.ng.kz
22.08.19 02:22
Гога
И заклеймят то, что делают
напоминающее цемент изготавливают в гаражах и сараях Источник:www.ng.kz - Ну а это уже совсем смешно , сами подумали ,что сказали - неужели в гараже возможно ваши объемы произвести ???
22.08.19 02:17
Гога
И заклеймят то, что делают
реально, думаю, сможем - Так думаю или сможем - это две большие разницы .
22.08.19 02:15
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Тимур ГАФУРОВ: Роман о цементе

«Не будет же большой аким стоять возле акимов маленьких, взывая к их совести»
22 августа 2019, 08:43 |  Мнения

В Казахстане началась подготовка к электоральной кампании. Такую задачу поставил перед однопартийцами на прошедшем 16 августа заседании бюро Политсовета Nur Otan их лидер, первый президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

- Впереди нас ждут важные выборы в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки, - сказал он. - Согласно внесённым в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство.

После таких слов СМИ сделали вывод, что новый Парламент на этот раз мы будем формировать только после истечения пятилетнего срока действия предыдущего - в марте 2021 года. Однако казахстанские реалии таковы, что наши своевольные депутаты в любой момент могут принять решение о сложении своих полномочий, буквально наплевав на заявления как первого президента, так и второго. Казахстанцы выбирали мажилис 7 раз, в том числе пять раз - досрочно, так что ожидание очередных внеочередных выборов статистически оправдано. Как и намерение политического тяжеловеса начать тренировки за полтора года до часа икс. Правда, есть опасность, что Nur Otan достигнет пика формы гораздо раньше, чем нужно, а поддерживать организацию из 800 тысяч членов в тонусе будет очень сложно - даже при фактическом отсутствии конкурентов. Но от расслабления есть испытанное средство - нужно поставить глобальную цель.

- Несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в Стратегии до 2050 года – войти в 30-ку развитых государств, то есть, поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран, - отметил Назарбаев. - Для этого наша партия, во-первых, должна консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны. Когда есть внутреннее единство и согласие – тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность и строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти.

И в повышении качества нашей жизни подвижки уже есть: обещание президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА повысить учителям зарплату вдвое за 4 ближайших года, сделанное также 16 августа, выглядит вполне себе как предвыборное. Да и заручиться лояльностью педагогического состава, который очень часто является еще и составом избиркомов, дело явно не лишнее. А если кого и забыли, то через день можно ошибку исправить и получить новые баллы.

- Ко мне обращаются воспитательницы детских садов и школ для больных детей с просьбой уравнять их в правах с учителями, поднять им зарплату, - сообщил Токаев в Twitter 18 августа. - Их просьбы услышаны. В следующем году правительство рассмотрит этот вопрос.

Консолидации общества вокруг партии-гегемона благодаря подобным решениям, хоть и временно, но можно достичь. А вот цементирование единства руководства в стране, где фактически действуют два центра исполнительной власти, может стать большой проблемой.

Простой пример. В мае глава государства дает конкретное указание о том, что руководитель должен подать в отставку в случае коррупционных преступлений его подчиненных. А в августе аким Костанайской области, который первым оказался в таком щекотливом положении из-за греха акима Аулиекольского района, не стал писать заявление, ссылаясь на отсутствие этой нормы в законодательстве.

Более того, можно добавить, что эта норма противоречит нынешнему Трудовому кодексу - ну не будет же большой аким стоять с молоточком возле акимов маленьких, взывая к их совести. Но даже если институт круговой поруки для бастыков всё-таки создадут, придется признать, что коррупция в Казахстане - это не единичные, хоть и многочисленные эпизоды казнокрадства и мздоимства, а четко отлаженная система движения денег снизу вверх. А разве мы можем позволить себе так клеветать на госслужбу, сплошь состоящую из нуротановцев?

Но самое интересное в этой анекдотической ситуации - даже не апелляция к закону супротив воли начальника, а отсутствие сакральной фразы из прошлой эпохи: «Я - солдат президента, как он решит, так тому и быть».

И как в таких условиях цемент из людей делать?
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* maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Роман о цементе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну не будет же большой аким стоять с молоточком возле акимов маленьких, взывая к их совести

Возможно, теперь большие будут выгораживать маленьких, чтобы не слететь.

Цитата:
Простой пример

Опоздали с примером, они уже встретились, все нормально, поезд едет дальше.
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