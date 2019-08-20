Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае

Дело сотрудника пультовой охраны "ГБР-Арыстан" Шынгыса Исахметова вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В ночь с 23-го на 24 июня сотрудники пультовой охраны приехали на вызов сторожа детсада по ул. Амангельды, 42 в Костанае. Сторож сообщил, что слышал в кустах на территории детсада крики о помощи. Охранники решили задержать преступников, которые попытались убежать. При задержании Исахметов выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга".

Иллюстративное фото с сайта yaizakon.com.ua



Пуля попала в область брюшной полости, задела кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

2 августа на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что, согласно показаниям потерпевшего, тот не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с места металический угольник. Также известно, что охранник произвёл 2 выстрела. Один из них, предположительно, в воздух. В итоге всех подозреваемых в изнасиловании сотрудники ЧОП задержали и передали в руки полиции, а в отношении Исахметова возбудили дело по ч. 2 ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.

- По закону полиция обязана проверить действия сотрудника ЧОП на правомерность, - пояснила сегодня, 20 августа, советник начальника ДП Елена КАШАРИНА. - Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Действия сотрудника ЧОП были признаны законными. В отношении подозреваемых в изнасиловании ведётся следствие.