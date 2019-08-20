Форум
лимон
Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае
что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
20.08.19 14:38
abaika95
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
20.08.19 14:38
drakon
Яблоки, сыр, багет
Вот другой Багетт - купил. d.radikal.ru С чесноком. Охх - вкуснятина... :lol:
20.08.19 14:36
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от...
20.08.19 14:34
Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
20.08.19 14:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

20 августа 2019, 13:38 |  Общество

Дело сотрудника пультовой охраны "ГБР-Арыстан" Шынгыса Исахметова вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В ночь с 23-го на 24 июня сотрудники пультовой охраны приехали на вызов сторожа детсада по ул. Амангельды, 42 в Костанае. Сторож сообщил, что слышал в кустах на территории детсада крики о помощи. Охранники решили задержать преступников, которые попытались убежать. При задержании Исахметов выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга".

Иллюстративное фото с сайта yaizakon.com.ua

Пуля попала в область брюшной полости, задела кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

2 августа на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что, согласно показаниям потерпевшего, тот не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с места металический угольник. Также известно, что охранник произвёл 2 выстрела. Один из них, предположительно, в воздух. В итоге всех подозреваемых в изнасиловании сотрудники ЧОП задержали и передали в руки полиции, а в отношении Исахметова возбудили дело по ч. 2 ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.

- По закону полиция обязана проверить действия сотрудника ЧОП на правомерность, - пояснила сегодня, 20 августа, советник начальника ДП Елена КАШАРИНА. - Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Действия сотрудника ЧОП были признаны законными. В отношении подозреваемых в изнасиловании ведётся следствие.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.08.19 14:16 Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
20.08.19 13:18 Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
20.08.19 12:14 "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
20.08.19 12:00 Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
20.08.19 09:48 Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
20.08.19 08:43 Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
19.08.19 17:38 Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка «Дельфин»
19.08.19 16:17 Всё больше дождей прогнозируют синоптики в Костанае и по области
19.08.19 13:49 Получить водительские права стало проще
19.08.19 13:23 Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Lamka
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 20.08.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость, спасибо.
Профайл

* drakon
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17129
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Действия сотрудника ЧОП были признаны законными.

Как таг? Законными? Изнасилование - преступление,
Средней тяжести. Не имел права - стрелять... :-o
Профайл

* лимон
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 217
Пользователей: 5
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх