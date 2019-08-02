Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил подозреваемого в изнасиловании, проверяет полиция в Костанае

В отношении сотрудника пультовой охраны "ГБР-Арыстан" Шынгыса Исахметова возбуждено дело по ч. 2 ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил на брифинге начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ.





История произошла в ночь с 23-го на 24 июня. На территории детского сада по ул. Амангельды, 42 в Костанае трое мужчин в возрасте от 34-х до 37 лет попытались изнасиловать девушку. Местный сторож услышал ночью крики о помощи из кустов. Он нажал тревожную кнопку, на вызов приехали три сотрудника пультовой охраны. Они кинулись на помощь девушке, преступники попытались сбежать. Шынгыс Исахметов погнался за одним из них. При задержании он выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга". Пуля попала в область брюшной полости, задела кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Потерпевший говорит, что не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с земли металический угольник, - сообщил на брифинге Нурлан Арыстанов. - С какой целью он поднял угольник, пояснить не смог. По его словам, хотел отпугнуть охранника. В ответ услышал 2 выстрела - видимо, первый был предупредительным.

Троих подозреваемых в изнасиловании задержали сотрудники ЧОП и передали их полиции. Мера пресечения в их отношении еще не избрана. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 120 УК РК (изнасилование группой лиц).

Как пояснил начальник следственного управления, полицейские по закону должны проверить действия охранников - то есть, установить, была ли причина применить оружие.

- Мы пытаемся выяснить все обстоятельства дела: кто на каком расстоянии друг от друга находился, кто что делал, была ли реальная угроза жизни охранник, - отметил Арыстанов. - После всех экспертиз мы примем окончательное решение по этому делу.

Сейчас Шынгыс Исахметов находится под подпиской о невыезде.

Фото Георгия ГОВОРОВА