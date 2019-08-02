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Victor Yang
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ГИП: А почему молчит Тарасов в лице отдела ЖКХ Акимата? Почему не проконтролировал работу? Я ж писал - у нас очень много упростили. Есть сертификат на продукцию - этого достаточно! И там даже...
02.08.19 19:01
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Я же в деревне уже писал про это.
02.08.19 18:47
ГИП
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang: Вот сертификат (взято отсюда): Этот сертификат, который указывает на продукцию (плиты) из полимеров стирола, они не скрывают, и готовы показать снова и снова, - судя по статье в...
02.08.19 18:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дракош, а ты чего всё ещё "зелёный", прокололся хде? :lol:
02.08.19 18:45
Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Гога: Вот такой должен быть !! Ну это Таркет, весьма серьёзный производитель линолеума. Видел ролик, у них очень серьёзно относятся к составам и есть лаборатории. Да если вы уроните бычок это...
02.08.19 18:44
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Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил подозреваемого в изнасиловании, проверяет полиция в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

2 августа 2019, 15:15 |  Криминал

В отношении сотрудника пультовой охраны "ГБР-Арыстан" Шынгыса Исахметова возбуждено дело по ч. 2 ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил на брифинге начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ.


История произошла в ночь с 23-го на 24 июня. На территории детского сада по ул. Амангельды, 42 в Костанае трое мужчин в возрасте от 34-х до 37 лет попытались изнасиловать девушку. Местный сторож услышал ночью крики о помощи из кустов. Он нажал тревожную кнопку, на вызов приехали три сотрудника пультовой охраны. Они кинулись на помощь девушке, преступники попытались сбежать. Шынгыс Исахметов погнался за одним из них. При задержании он выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга". Пуля попала в область брюшной полости, задела кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Потерпевший говорит, что не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с земли металический угольник, - сообщил на брифинге Нурлан Арыстанов. - С какой целью он поднял угольник, пояснить не смог. По его словам, хотел отпугнуть охранника. В ответ услышал 2 выстрела - видимо, первый был предупредительным.

Троих подозреваемых в изнасиловании задержали сотрудники ЧОП и передали их полиции. Мера пресечения в их отношении еще не избрана. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 120 УК РК (изнасилование группой лиц).

Как пояснил начальник следственного управления, полицейские по закону должны проверить действия охранников - то есть, установить, была ли причина применить оружие.

- Мы пытаемся выяснить все обстоятельства дела: кто на каком расстоянии друг от друга находился, кто что делал, была ли реальная угроза жизни охранник, - отметил Арыстанов. - После всех экспертиз мы примем окончательное решение по этому делу.

Сейчас Шынгыс Исахметов находится под подпиской о невыезде.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Khalisi
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 02.08.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, любой кто применил оружие, опасается за правомерность своих действий. Почему в Америке применяют оружие часто. Потому, что сотрудники знают, что защищены законом. У нас же попробуй, к примеру, полицейскому применить оружие. Сразу на первый план выходят права человека. Сразу караул и беспредел.
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§ Vradon
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 19 Закона "Об охранной деятельности" статья 19 "Условия, основания и порядок применения оружия и специальных средств субъектами охранной деятельности"
п. 5. Во всех случаях применения служебного оружия необходимо принять меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, сообщить органам внутренних дел и прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
п. 6. Охранники частных охранных организаций обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к выполнению своих обязанностей в условиях, связанных с применением специальных средств и служебного оружия.

Все он сделал по закону!
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§ elektron
Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил подозреваемого в изнасиловании, проверяет полиция в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке применяют оружие часто. Потому, что сотрудники знают, что защищены законом

Ничего подобного, так же расследуют и проверяют на "правомерность и не превышение", как и в основном цив. мире тоже.
Так что нормальная процедура, если правомерно использовал, ничего не будет. Ну а если нет...
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§ Сергей_я
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке применяют оружие часто

Все проще, у них там оружие легализовано, поэтому полицейским не остается выбора, стреляют сразу же, как только видят движения рук в любом направлении, кроме как поднятия вверх.
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