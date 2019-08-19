Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае

Вчера в Костанай прибыла группа байкеров из Екатеринбурга. Мотопробег «Единая история», организованный клубом «Черные ножи», посвящен 75-летию Победы. Длина маршрута — 5 200 км. После Костаная байкеры остановятся еще в восьми городах Казахстана, конечным пунктом пробега станет Алматы.





Официально мотопробег стартовал в Екатеринбурге 14 августа, но необходимость участия в городских мероприятиях несколько задержало фактический отъезд, который состоялся только 17 числа. Сегодня байкеры из столицы Урала посетили Парк Победы, где вместе с костанайскими коллегами по увлечению возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Мотопробеги, посвященные истории Великой Отечественной войны екатеринбургские байкеры проводят не впервые. В прошлом году они доехали до Праги, следую по пути добровольческого Уральского танкового корпуса, который дошел до Берлина и закончил свой боевой путь в столице Чехословакии. Как рассказал, член клуба Владислав КАЗНАЧЕНКО, в Чехии еще живы люди, которые помнят, как эсэсовцы бросали непокорных чехов в застенки, где не кормили месяц, пока люди не начинали умирать. Помнят, что советские воины тогда пришли как освободители, несмотря на последующие события 1968 года, когда советские танки подавляли чешское восстание. Встречали наших байкеров в Чехии тепло, вместе пели «Катюшу».

- Чтобы понять, что такое была немецкая военная машина, надо посмотреть, например, что гитлеровцы делали в концлагерях, и не надо никакой пропаганды,- говорит Владислав Казначенко. - Когда в Освенцим утром приходил эшелон, привозивший 3 000 человек, и к вечеру никого не оставалось в живых, а пепел, который сбрасывали в реку, забил ее за несколько месяцев. Если кто-то сомневается в подлинности этого, пусть посмотрят на газовые камеры, крематории. А Хатынь? Это ведь только одна деревня из тысячи сожженных вместе с жителями в Белоруссии. Их население уничтожали только потому что на эти земли были уже претенденты в Германии, и количество рабсилы им нужно было ограниченное. «Лишних» просто сжигали. У тех, кто не знает истории, нет будущего. Печально, что есть молодые люди, не понимающие, что если бы не победа в той войне, их самих бы не было.

Название Екатеринбургского мотоклуба «Черные ножи» — не просто эффектное словосочетание. Когда шло формирование добровольческого Уральского танкового корпуса, златоустовские оружейники каждому добровольцу подарили стальной нож черного цвета. У противника за Уральским корпусом закрепилось неофициальное название «Schwarzmesser Panzer-Division» (танковая дивизия черных ножей). Члены современного мотоклуба считают своим долгом сохранять память о войне и об общей истории всех народов, приближавших победу. В каждом казахстанском городе, где будет останавливаться команда клуба, запланировано посещение мемориального комплекса, посвященного Великой отечественной войны.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ