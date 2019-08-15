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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ну вот и лето - закончилось Сегодня в школах нашей земли, были - линейки. Завтра начинаются - занятия... :lol: :-P
15.08.19 17:54
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
15.08.19 17:27
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Группа байкеров из Екатеринбурга едет в Костанай

15 августа 2019, 13:03 |  Культура

Мотопробег российского байк-клуба «Черные ножи» по городам Казахстана приурочен к 75-летию Великой Победы  и проходит в рамках акции «Единая история». Вчера, 14 августа, байкеры стартовали с площади перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга.

Фото с сайта "Уральский рабочий". Борис ЯРКОВ

Маршрут мотопробега: Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Алматы.

В Костанае, куда уральские байкеры  прибудут в ближайшее время,  они будут встречаться с местным населением, в том числе с представителями мотосообщества у памятника Неизвестному солдату в парке Победы

Руководитель мотопробега Виктор МАРИНЕНКО считает, что эта акция создаст необходимое для людей разных стран поле доверия и обращено в будущее.

- Мы хотим, чтобы история была неприкосновенна и служила общему благу соседских государств, ведь кто помнит свою историю, тот не допустит ошибок вновь. Идею реализуем в тесном сотрудничестве с министерством международных и внешнеэкономических связей, Посольством России в Казахстане, общественными организациями соотечественников. Это большая совместная очень интересная работа, – заявил он порталу све.рф.

Фото с сайта "Уральский рабочий". Борис ЯРКОВ

Акция, задачей которой является противодействие попыткам фальсификации истории и содействие сохранению общей исторической памяти, проходит при поддержке правительства Свердловской области в сотрудничестве с Посольством России в Казахстане.

Планируется, что поездка байкеров завершится в начале сентября.
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§ abaika95
Re: Группа байкеров из Екатеринбурга едет в Костанай
abaika95


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Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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