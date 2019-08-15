Группа байкеров из Екатеринбурга едет в Костанай

Мотопробег российского байк-клуба «Черные ножи» по городам Казахстана приурочен к 75-летию Великой Победы и проходит в рамках акции «Единая история». Вчера, 14 августа, байкеры стартовали с площади перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга.

Фото с сайта "Уральский рабочий". Борис ЯРКОВ

Маршрут мотопробега: Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Алматы.

В Костанае, куда уральские байкеры прибудут в ближайшее время, они будут встречаться с местным населением, в том числе с представителями мотосообщества у памятника Неизвестному солдату в парке Победы

Руководитель мотопробега Виктор МАРИНЕНКО считает, что эта акция создаст необходимое для людей разных стран поле доверия и обращено в будущее.

- Мы хотим, чтобы история была неприкосновенна и служила общему благу соседских государств, ведь кто помнит свою историю, тот не допустит ошибок вновь. Идею реализуем в тесном сотрудничестве с министерством международных и внешнеэкономических связей, Посольством России в Казахстане, общественными организациями соотечественников. Это большая совместная очень интересная работа, – заявил он порталу све.рф.

Фото с сайта "Уральский рабочий". Борис ЯРКОВ

Акция, задачей которой является противодействие попыткам фальсификации истории и содействие сохранению общей исторической памяти, проходит при поддержке правительства Свердловской области в сотрудничестве с Посольством России в Казахстане.

Планируется, что поездка байкеров завершится в начале сентября.