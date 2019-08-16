Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Встреча с известным казахстанским скульптором прошла в Костанайской картинной галерее вечером 15 августа. Эдуард КАЗАРЯН работает в разных жанрах и с разными материалами, из которых больше всего любит керамику и металл.
У него за плечами более 50 персональных выставок и опыт создания ряда архитектурно-художественных проектов. Казарян -лауреат премий «Тарлан» и « Алтын Адам - Человек года».
Его инсталляция «Всадник Номада» украсила площадь перед областным акиматом в канун празднования Дня Костаная.
Как признался Казарян, для себя он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.
Для него не так важно название, главное - те чувства, которые вызовет произведение у зрителей.
Как отметил Эдуард Казарян, в Казахстане постепенно меняется уровень восприятия неоднозначных произведений искусства. Три года назад в Астане проходил артфест и была установлена его работа - верблюд, сделанный из металла с использованием стекла. Скульптор опасался, что стеклянные части будут разбиты, а металл, как минимум, поцарапан. Но опасения оказались напрасными. За три года никто не нанес даже малейшего урона этому произведению, что, по признанию автора, его удивило и одновременно вселило надежду, что сознание людей постепенно растет.
- Много вещей, которые нельзя отнести к произведениям искусства, но они устанавливаются в городах, - сказал Эдуард Казарян. - Их производство поставлено на поток, это целая индустрия. Большинство людей этого не понимают. Они думают - если акимат поставил что-то, то это произведение. На этом фронте идет своего рода война. Художники, конечно, в меньшинстве, но нужно делать достойные вещи, хотя бы одну хорошую против десяти плохих. И дальше надеяться, что что-то в сознании людей начнет меняться. Я всегда переживал - сколько хороших вещей с нелегкой руки каких-то начальников уничтожается. Я бы не хотел, чтобы мою работу такая судьба постигла. Если скульптура никому не нужна, то ее хотя бы нужно вернуть автору. Он сам разберется, что с ней делать. К произведениям искусства должно быть правильное отношение: это не только материальная, но и духовная ценность. Право автора на свое произведение надо уважать.
При этом, как отметил скульптор, надо быть готовыми к тому, что не всегда и не все будут понимать, что ты делаешь.
В качестве примера абсурдного и одновременно печального случая Эдуард Казарян привел судьбу нескольких своих произведений. Его инсталляции из металла, в которых, по замыслу автора были элементы заржавленности, стояли на одной из улиц Алматы. Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать, дабы они не оскорбляли ржавчиной взгляд чиновника высокого ранга.
На вопрос о том, какой смысл автор вложил в инсталляцию «Всадник Номада», Казарян ответил, что каждый человек должен видеть произведение искусства по-своему. Произведение надо, в первую очередь, не понимать, а чувствовать, сказал скульптор.
«Всадника Номада» вместе с инсталляциями других авторов костанайцы и гости города уже сейчас могут посмотреть на площади перед областным акиматом. А те, кто бывает в Алматы, могут посетить галерею Эдуарда Казаряна «Kazarian Art Center», где выставляются не только его работы, но и произведения других авторов.
Напоминаем, что меропрятия, посвященные дню рождения Костаная, начнутся сегодня, 16 августа, в 16 часов перед ТРЦ "Костанай-Плаза". Программу праздника можно посмотреть здесь, путеводитель "НГ" по Дню города - здесь.
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Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
//16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.// обманули. 15.08. Алтынсарина не закрыта.
Территория безграничного свинства
Побольше бы нам таких капитанов Жолдыбаевых. Эххх, сразу настанет порядок.
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang: В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-) Вот в чём the question
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: подожди а в статье както по другому вывернуто Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: На самопал похожа. У нас такую в местном магазине за 300 денег продают из под прилавка.)