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alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
//16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.// обманули. 15.08. Алтынсарина не закрыта.
16.08.19 15:08
Горожанин_kst
Территория безграничного свинства
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16.08.19 14:59
Горожанин_kst
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang: В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-) Вот в чём the question
16.08.19 14:56
Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: подожди а в статье както по другому вывернуто Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
16.08.19 14:49
Vital
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Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

16 августа 2019, 12:36 |  Культура

Встреча с известным казахстанским скульптором  прошла в Костанайской картинной галерее вечером 15 августа. Эдуард КАЗАРЯН работает в разных жанрах и с разными материалами, из которых больше всего любит керамику и металл.

У него за плечами более 50 персональных выставок и опыт создания ряда архитектурно-художественных проектов. Казарян  -лауреат премий «Тарлан» и « Алтын Адам - Человек года».

Его инсталляция «Всадник Номада» украсила площадь перед областным акиматом в канун празднования Дня Костаная.

Как признался Казарян, для себя он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.

Для него не так важно название, главное - те чувства, которые вызовет произведение у зрителей.

Как отметил Эдуард Казарян, в Казахстане постепенно меняется уровень восприятия неоднозначных произведений искусства. Три года назад в Астане проходил артфест и была установлена его работа - верблюд, сделанный из металла с использованием стекла. Скульптор опасался, что стеклянные части будут разбиты, а металл, как минимум, поцарапан. Но опасения оказались напрасными. За три года никто не нанес даже малейшего урона этому произведению, что, по признанию автора, его удивило и одновременно вселило надежду, что сознание людей постепенно растет.

- Много вещей, которые нельзя отнести к произведениям искусства, но они устанавливаются в городах, - сказал Эдуард Казарян. - Их производство поставлено на поток, это целая индустрия. Большинство людей этого не понимают. Они думают - если акимат поставил что-то, то это произведение. На этом фронте идет своего рода война. Художники, конечно, в меньшинстве, но нужно делать достойные вещи, хотя бы одну хорошую против десяти плохих. И дальше надеяться, что что-то в сознании людей начнет меняться. Я всегда переживал - сколько хороших вещей с нелегкой руки каких-то начальников уничтожается. Я бы не хотел, чтобы мою работу такая судьба постигла. Если скульптура никому не нужна, то ее хотя бы нужно вернуть автору. Он сам разберется, что с ней делать. К произведениям искусства должно быть правильное отношение: это не только материальная, но и духовная ценность. Право автора на свое произведение надо уважать.

При этом, как отметил скульптор, надо быть готовыми к тому, что не всегда и не все будут понимать, что ты делаешь.

В качестве примера абсурдного и одновременно печального случая Эдуард Казарян привел судьбу нескольких своих произведений. Его инсталляции из металла, в которых, по замыслу автора были элементы заржавленности, стояли на одной из улиц Алматы. Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать, дабы они не оскорбляли ржавчиной взгляд чиновника высокого ранга.

На вопрос о том, какой смысл автор вложил в инсталляцию «Всадник Номада», Казарян ответил, что каждый человек должен видеть произведение искусства по-своему. Произведение надо, в первую очередь, не понимать, а чувствовать, сказал скульптор.

«Всадника Номада» вместе с инсталляциями других авторов костанайцы и гости города уже сейчас могут посмотреть на площади перед областным акиматом. А те, кто бывает в Алматы, могут посетить галерею Эдуарда Казаряна «Kazarian Art Center», где выставляются не только его работы, но и произведения других авторов.

Напоминаем, что меропрятия, посвященные дню рождения Костаная, начнутся сегодня, 16 августа, в 16 часов перед ТРЦ "Костанай-Плаза". Программу праздника можно посмотреть здесь, путеводитель "НГ" по Дню города - здесь.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое исскуство не люблю но и не осуждаю, если народу нравится то пусть будет хотябы и такое) на новую набережку еще обратили бы внимание эти арт-творцы, там работы непочатый край, можно все своими фигурками завалить) и будет Костанай столица артхауса)
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§ yudjin
Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для наглядности добавлю фотку этой инсталляции.


Цитата:
он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.


Видимо акимат добавил рухнамы в название...шо бы был в тренде.

Всадник Номада.... в переводе Всадник Кочевника.
Что к чему?...А почему баба его никак не отражена в названии.
В таких инсталляциях в урбанистическом стиле с экологической подоплёкой надо и название соответствующее, а не в угоду партии и правительству.

Цитата:
Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать,

Пусть не расстраивается, и здесь будет та же участь... место не вполне удачное.

Вот где-нибудь возле ДЮСШ по гимнастике поставить... гимнасты-есть, конь - есть, перекладины и кольца -есть....
а вони "номад" ..."номад" :lol:

[Исправлено: yudjin, 16.08.2019 - 12:57]
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§ yudjin
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Много вещей, которые нельзя отнести к произведениям искусства, но они устанавливаются в городах, - сказал Эдуард Казарян. - Их производство поставлено на поток, это целая индустрия. Большинство людей этого не понимают. Они думают - если акимат поставил что-то, то это произведение.

Вот "золотые слова" про все эти похоронные венки коими город обвешивали ежегодно меняя местами и преподносили как что-то уникальное.
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§ Козлов я
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инсталляция- это по-русски хокку? Наверно я сильно древний, не трогает меня ни это, ни то.
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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