Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города

Встреча с известным казахстанским скульптором прошла в Костанайской картинной галерее вечером 15 августа. Эдуард КАЗАРЯН работает в разных жанрах и с разными материалами, из которых больше всего любит керамику и металл.

У него за плечами более 50 персональных выставок и опыт создания ряда архитектурно-художественных проектов. Казарян -лауреат премий «Тарлан» и « Алтын Адам - Человек года».

Его инсталляция «Всадник Номада» украсила площадь перед областным акиматом в канун празднования Дня Костаная.

Как признался Казарян, для себя он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.

Для него не так важно название, главное - те чувства, которые вызовет произведение у зрителей.

Как отметил Эдуард Казарян, в Казахстане постепенно меняется уровень восприятия неоднозначных произведений искусства. Три года назад в Астане проходил артфест и была установлена его работа - верблюд, сделанный из металла с использованием стекла. Скульптор опасался, что стеклянные части будут разбиты, а металл, как минимум, поцарапан. Но опасения оказались напрасными. За три года никто не нанес даже малейшего урона этому произведению, что, по признанию автора, его удивило и одновременно вселило надежду, что сознание людей постепенно растет.

- Много вещей, которые нельзя отнести к произведениям искусства, но они устанавливаются в городах, - сказал Эдуард Казарян. - Их производство поставлено на поток, это целая индустрия. Большинство людей этого не понимают. Они думают - если акимат поставил что-то, то это произведение. На этом фронте идет своего рода война. Художники, конечно, в меньшинстве, но нужно делать достойные вещи, хотя бы одну хорошую против десяти плохих. И дальше надеяться, что что-то в сознании людей начнет меняться. Я всегда переживал - сколько хороших вещей с нелегкой руки каких-то начальников уничтожается. Я бы не хотел, чтобы мою работу такая судьба постигла. Если скульптура никому не нужна, то ее хотя бы нужно вернуть автору. Он сам разберется, что с ней делать. К произведениям искусства должно быть правильное отношение: это не только материальная, но и духовная ценность. Право автора на свое произведение надо уважать.

При этом, как отметил скульптор, надо быть готовыми к тому, что не всегда и не все будут понимать, что ты делаешь.

В качестве примера абсурдного и одновременно печального случая Эдуард Казарян привел судьбу нескольких своих произведений. Его инсталляции из металла, в которых, по замыслу автора были элементы заржавленности, стояли на одной из улиц Алматы. Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать, дабы они не оскорбляли ржавчиной взгляд чиновника высокого ранга.

На вопрос о том, какой смысл автор вложил в инсталляцию «Всадник Номада», Казарян ответил, что каждый человек должен видеть произведение искусства по-своему. Произведение надо, в первую очередь, не понимать, а чувствовать, сказал скульптор.

«Всадника Номада» вместе с инсталляциями других авторов костанайцы и гости города уже сейчас могут посмотреть на площади перед областным акиматом. А те, кто бывает в Алматы, могут посетить галерею Эдуарда Казаряна «Kazarian Art Center», где выставляются не только его работы, но и произведения других авторов.

Напоминаем, что меропрятия, посвященные дню рождения Костаная, начнутся сегодня, 16 августа, в 16 часов перед ТРЦ "Костанай-Плаза". Программу праздника можно посмотреть здесь, путеводитель "НГ" по Дню города - здесь.