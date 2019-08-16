Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
Скандальная история с автобусными тарифами в Рудном получила продолжение. Департамент юстиции Костанайской области отказал в согласовании проекта постановления акима Рудного, в котором предполагалось повышение тарифов на проезд в городском транспорте с 60 до 80 тенге, сообщает рудненская газета "Хорошее дело".
При этом основные претензии - к грамотности разработчиков постановления. К примеру, юстиция указывает, что согласно законодательству на проект нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, членами экспертных советов и Национальной палаты предпринимателей направляются экспертные заключения в установленный срок на казахском и русском языках. В данном случае, в экспертном заключении Ассоциации «Объединение предпринимателей» отсутствует текст заключения на казахском языке.
Далее: законом не допускается употребление устаревших слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращений. А также в тексте нельзя допускать обозначение абзацев тире или иными знаками, и подчеркивание либо иное выделение отдельных слов и словосочетаний.иВ тексте проекта на казахском языке допущено сокращение слова - «НКА-di», а в преамбуле к проекту подчеркнуты слова «статьей 31» и «статьей 19». Среди причин отказа юстиция указывает на отсутствие аутентичности отдельных пунктов текста проекта на казахском языке тексту на русском. И – вишенка на тортик – допущены грамматические ошибки!
Было бы понятно, если бы юстиция вернула проект на доработку. Ведь претензий к методике расчета, самим расчетам тарифа, обоснованиям перевозчиков, нет. Претензии только к безграмотности чиновников, подготовивших проект постановления. Но юстиция именно отказывает в согласовании.
Напомним, заявку на повышение тарифа перевозчики подали почти год назад. С тех пор это кто только не согласовывал, включая Национальную палату предпринимателей, общественный совет, и маслихат.
- Я пока не могу комментировать, что это – какая-то внутренняя война госструктур, сговор, или откровенная безграмотность. Но мы это так не оставим, - коротко прокомментировала представитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз Бопатаева.
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