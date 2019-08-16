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alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
//16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.// обманули. 15.08. Алтынсарина не закрыта.
16.08.19 15:08
Горожанин_kst
Территория безграничного свинства
Побольше бы нам таких капитанов Жолдыбаевых. Эххх, сразу настанет порядок.
16.08.19 14:59
Горожанин_kst
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang: В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-) Вот в чём the question
16.08.19 14:56
Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: подожди а в статье както по другому вывернуто Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
16.08.19 14:49
Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: На самопал похожа. У нас такую в местном магазине за 300 денег продают из под прилавка.)
16.08.19 14:16
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Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном

16 августа 2019, 09:32 |  Общество

Скандальная история с автобусными тарифами в Рудном получила продолжение. Департамент юстиции Костанайской области отказал в согласовании проекта постановления акима Рудного, в котором предполагалось повышение тарифов на проезд в городском транспорте с 60 до 80 тенге, сообщает рудненская газета "Хорошее дело".

При этом  основные претензии - к грамотности разработчиков постановления. К примеру, юстиция указывает, что согласно законодательству на проект нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, членами экспертных советов и Национальной палаты предпринимателей направляются экспертные заключения в установленный срок на казахском и русском языках. В данном случае, в экспертном заключении Ассоциации «Объединение предпринимателей» отсутствует текст заключения на казахском языке.

Далее: законом не допускается употребление устаревших слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращений. А также в тексте нельзя допускать обозначение абзацев тире или иными знаками, и подчеркивание либо иное выделение отдельных слов и словосочетаний.иВ тексте проекта на казахском языке допущено сокращение слова - «НКА-di», а в преамбуле к проекту подчеркнуты слова «статьей 31» и «статьей 19». Среди причин отказа юстиция указывает на отсутствие аутентичности отдельных пунктов текста проекта на казахском языке тексту на русском. И – вишенка на тортик – допущены грамматические ошибки!

Было бы понятно, если бы юстиция вернула проект на доработку. Ведь претензий к методике расчета, самим расчетам тарифа, обоснованиям перевозчиков, нет. Претензии только к безграмотности чиновников, подготовивших проект постановления.  Но юстиция именно отказывает в согласовании.

Напомним, заявку на повышение тарифа перевозчики подали почти год назад. С тех пор это кто только не согласовывал, включая Национальную палату предпринимателей, общественный совет, и маслихат.

- Я пока не могу комментировать, что это – какая-то внутренняя война госструктур, сговор, или откровенная безграмотность. Но мы это так не оставим, -  коротко прокомментировала представитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз Бопатаева.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поделились - получайте палки в колеса? :-)
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§ alex_60
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4541
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не согласовывать ей ничего,
палки в колеса вставлять по всем направлениям,
пока стоянкИ на автовокзале в Костанае не откроет
для клиентов автовокзала.
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§ yudjin
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И на автовокзале в Костанае не откроет для клиентов автовокзала

Кстати, сегодня наш автовокзал именинник. Ему - 35!
16 августа 1984 г состоялось открытие.





















[Исправлено: yudjin, 16.08.2019 - 10:08]
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§ abaika95
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю работников автовокзала с юбилеем!Юджин на последнем фото это ты маленький?) :lol:
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§ Сергей_я
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2771
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока стоянкИ на автовокзале в Костанае не откроет

так речь же о Рудном, а не о Костанае
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§ alex_60
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4541
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
так речь же о Рудном, а не о Костанае


так она владелец автовокзала в Костанае..
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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