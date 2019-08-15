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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
15.08.19 17:27
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Водитель автобуса № 3 прокомментировал ДТП с наездом на ограждение в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 августа 2019, 15:21 |  Государство

ДТП с участием двух маршрутных автобусов - №3 и №19 - произошло на пересечении улиц Тауелсиздик-Чехова во вторник, 13 августа. В результате автобус № 3 наехал на ограждение и снес несколько горшков с цветами. По словам пассажиров, водитель "тройки" пошел на обгон другого автобуса.

В пресс-службе департамента полиции за два дня так и не дали информацию о причине аварии.

Сегодня, 15 августа, в редакцию «НГ» пришел водитель автобуса № 3 Игорь ИГНАТЬЕВ и рассказал свою версию причин ДТП.

- Я отъехал от остановки «1000 мелочей» и двигался по своей правой полосе, - сообщил Игнатьев. - Автобус маршрута № 19 ехал следом по левой полосе, его я увидел, только когда подъезжал к перекрестку. Когда загорелся зеленый свет, я, как все машины и водитель «двойки», который шел впереди, тронулся с места. Когда повернул на ул. Чехова, «девятнадцатый» начал меня обгонять, заблаговременно не перестроившись в правый ряд. Я увидел в зеркало, что он в двух сантиметрах от моего зеркала, и понял - если я не возьму правее, то он снесет зеркало, да еще и стекло заденет, осколки полетят на пассажиров. Мне пришлось резко прижаться вправо, чтобы убрать нос своего автобуса. В тот же вечер водителя «девятнадцатого» сняли с маршрута, составили в отношении него протокол за создание аварийной ситуации и выписали штраф.

Но водитель автобуса № 19 отказывается признавать, что он создал аварийную ситуацию.

У обоих шоферов изъяли водительские удостоверения. Водителю, который будет признан виновным в совершении ДТП, придется возмещать стоимость ограждения, которое уже восстановил отдел ЖКХ акимата Костаная.

Судебное заседание по этому ДТП назначено на 29 августа.
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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