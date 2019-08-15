Водитель автобуса № 3 прокомментировал ДТП с наездом на ограждение в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
ДТП с участием двух маршрутных автобусов - №3 и №19 - произошло на пересечении улиц Тауелсиздик-Чехова во вторник, 13 августа. В результате автобус № 3 наехал на ограждение и снес несколько горшков с цветами. По словам пассажиров, водитель "тройки" пошел на обгон другого автобуса.
В пресс-службе департамента полиции за два дня так и не дали информацию о причине аварии.
Сегодня, 15 августа, в редакцию «НГ» пришел водитель автобуса № 3 Игорь ИГНАТЬЕВ и рассказал свою версию причин ДТП.
- Я отъехал от остановки «1000 мелочей» и двигался по своей правой полосе, - сообщил Игнатьев. - Автобус маршрута № 19 ехал следом по левой полосе, его я увидел, только когда подъезжал к перекрестку. Когда загорелся зеленый свет, я, как все машины и водитель «двойки», который шел впереди, тронулся с места. Когда повернул на ул. Чехова, «девятнадцатый» начал меня обгонять, заблаговременно не перестроившись в правый ряд. Я увидел в зеркало, что он в двух сантиметрах от моего зеркала, и понял - если я не возьму правее, то он снесет зеркало, да еще и стекло заденет, осколки полетят на пассажиров. Мне пришлось резко прижаться вправо, чтобы убрать нос своего автобуса. В тот же вечер водителя «девятнадцатого» сняли с маршрута, составили в отношении него протокол за создание аварийной ситуации и выписали штраф.
Но водитель автобуса № 19 отказывается признавать, что он создал аварийную ситуацию.
У обоих шоферов изъяли водительские удостоверения. Водителю, который будет признан виновным в совершении ДТП, придется возмещать стоимость ограждения, которое уже восстановил отдел ЖКХ акимата Костаная.
Судебное заседание по этому ДТП назначено на 29 августа.
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