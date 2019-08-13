Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае

Сегодня, 13 августа, около 18.00 водитель автобуса №3 совершил наезд на ограду отделяющую тротуар от проезжей части на перекрестке улиц Тауелсиздик-Чехова. По словам пассажиров, водитель пошел на обгон другого автобуса, но не вписался в поворот.

- Мы услышали скрежет и почувствовали, как автобус накренился, - рассказали корреспонденту "НГ" пассажиры.

Автобус также повредил горшки с цветами, которые украшали ограждение. Водителя уже увел сотрудник полиции, пассажиры были вынуждены выйти. Накрененный автобус пока так и стоит на повороте. Движение на крайне загруженном перекрестке пока не перекрыли.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.