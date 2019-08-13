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maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Взаимные тыканья палкой у нас еще раньше начались. Вам не нравится когда я сравниваю увасунас. Потом начинаются переходы на личности.
13.08.19 20:30
Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога: Можно ли вывеЗти девушку из деревни ? Можно, но вот вывеСти деревню из девушки нельзя. И из желтой прессы практически ничего не вывести будет, если подхватят как уничтожение Гагарина и как...
13.08.19 20:28
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: который не вам, а виталу предназначен Как не мне если беседа в постах 36,38 с моего имени началась. И ты первый ее начал.
13.08.19 20:26
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: опыт видать в этом вопросе имеется. Я подумал, если вы ответите на комент, который не вам, а виталу предназначен - то предложу вас свидетелем поприсутствовать. Намного легче опровергнуть...
13.08.19 20:21
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сколько получает. И сколько отсылает ))
13.08.19 20:16
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Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 августа 2019, 18:12 |  Происшествия

Сегодня, 13 августа, около 18.00 водитель автобуса №3 совершил наезд на ограду отделяющую тротуар от проезжей части на перекрестке улиц Тауелсиздик-Чехова. По словам пассажиров, водитель пошел на обгон другого автобуса, но не вписался в поворот.

- Мы услышали скрежет и почувствовали, как автобус накренился, - рассказали корреспонденту "НГ" пассажиры.

Автобус также повредил горшки с цветами, которые украшали ограждение. Водителя уже увел сотрудник полиции, пассажиры были вынуждены выйти. Накрененный автобус пока так и стоит на повороте. Движение на крайне загруженном перекрестке  пока не перекрыли.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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* Серый волк
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10598
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, как можно было пойти на обгон и одновременно поворачивать, но наверное как водят водятелы давно забытых в девяностых маршруток, плохо говорящие или почти не говорящие на русском, ещё можно вспомнить.
И кстати опять гламурные розовые бордюры. :-)
Только вчера на фото с ДТП в газете разбитое корыто на них стояло.
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