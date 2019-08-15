Moto Freestyle, проведение которого планировалось на 17 августа, отменен в Костанае
Шоу каскадеров, которое должно было пройти в день Костаная, 17 августа на территории городского пляжа, не состоится по техническим причинам, сообщает президент областной федерации автомотоспорта Костанайской области Роман Саркисов.
Фото из архива "НГ"
- По техническим причинам российские спортсмены не смогут приехать в Костанай в заявленное врпемя, - сообщил "НГ" Саркисов. - Moto Freestyle переносится на сентябрь. Возврат билетов можно произвести в кассе Центрального стадиона до 18.00ч. и непосредственно на планируемом месте проведения (городской пляж) 17 августа. Приносим свои извинения.
Это вторая попытка выступления российских каскадеров в Костанае. В прошлом году на день города также шоу в полном объеме не состоялось. За день до мероприятия мотофристайл убрали из списка мероприятий. На день города несколько спортсменов все-таки выступили по сокраенной программе. Тогда организаторы объяснили срыв тем, что не удалось прийти к соглашению с акиматом по вопросам безопасности.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32086
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32086
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