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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ну вот и лето - закончилось Сегодня в школах нашей земли, были - линейки. Завтра начинаются - занятия... :lol: :-P
15.08.19 17:54
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
15.08.19 17:27
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Moto Freestyle, проведение которого планировалось на 17 августа, отменен в Костанае

15 августа 2019, 14:39 |  Общество

Шоу каскадеров, которое должно было пройти в день Костаная, 17 августа на территории городского пляжа, не состоится по техническим причинам, сообщает президент областной федерации автомотоспорта Костанайской области Роман Саркисов. 

Фото из архива "НГ"

- По техническим причинам российские спортсмены не смогут приехать в Костанай в заявленное врпемя, - сообщил "НГ" Саркисов. -  Moto Freestyle переносится на сентябрь. Возврат билетов можно произвести в кассе Центрального стадиона до 18.00ч. и непосредственно на планируемом месте проведения (городской пляж) 17 августа. Приносим свои извинения.

Это вторая попытка выступления российских каскадеров в Костанае. В прошлом году  на день города также шоу в полном объеме не состоялось. За день до мероприятия мотофристайл убрали из списка мероприятий. На день города несколько спортсменов все-таки выступили по сокраенной программе. Тогда организаторы объяснили срыв тем, что не удалось прийти к соглашению с акиматом по вопросам безопасности.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32086

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32086
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§ abaika95
Re: Moto Freestyle, проведение которого планировалось на 17...
abaika95


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Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Тогда организаторы объяснили срыв тем, что не удалось прийти к соглашению с акиматом по вопросам безопасности.


Ну логично, мотоциклист наедет на зеваку-зрителя а виноват кто будет?) ЧСники, акиматовцы, мен.. Правоохранители) жидомасоны и госдеп) но только не зевака и не моторолерист)
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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