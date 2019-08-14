Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.
Фото Ксении РЕБИК
Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Общественный транспорт также изменит маршрут движения.
16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.
17 августа, с 11.00 до 13.00, будут закрыты для движения транспорта ул. Алтынсарина от ул. Тауелсиздик до ул. Амангелды, а также улица Пушкина от ул. Дулатова до пр. Абая.
Во время перекрытия ул. Алтынсарина маршруты №№ 5, 7, 10, 21, 25 и 103 изменят свое движение.
Кроме того, с 15 августа по 17 августа, с 08.00 до 23.00, в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыта площадь ТРЦ «Kostanay Plaza». Стоянки для автомобилей будут организованы возле «Жастар Сарайы» и стадиона «Тобол Арена».
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