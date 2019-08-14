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Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города

14 августа 2019, 09:10 |  ЖКХ

Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.

Фото Ксении РЕБИК

Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Общественный транспорт также изменит маршрут движения.

16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.

17 августа, с 11.00 до 13.00, будут закрыты для движения транспорта ул. Алтынсарина от ул. Тауелсиздик до ул. Амангелды, а также улица Пушкина от ул. Дулатова до пр. Абая.

Во время перекрытия ул. Алтынсарина маршруты №№ 5, 7, 10, 21, 25 и 103 изменят свое движение.

Кроме того, с 15 августа по 17 августа, с 08.00 до 23.00, в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыта площадь ТРЦ «Kostanay Plaza». Стоянки для автомобилей будут организованы возле «Жастар Сарайы» и стадиона «Тобол Арена».
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
abaika95


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Сообщений: 197
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?) уберут не уберут их после праздника?) Юджин вы как считаете вписываются ли они в общую урабанистическо-клумбовую концепцию города?)
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?)


Изображения малых архитектурных форм поместили бы, чтобы не особо толерантные вездесущие иностранцы посмотрели и оценили. Сам ещё не видел, надеюсь не из серии Бабай-Сутенёр, которые ранее были расположены в центре Затоболовки, изготовленные местными горе-умельцами.
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§ abaika95
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Изображения малых архитектурных форм поместили бы

Ну нет, г-на Юджина буду ждать с его фотоотчетом он и фотографирует лучше и опишет красивше)

Цитата- Сам ещё не видел, надеюсь не из серии Бабай-Сутен

За фигуры на площади лучше промолчу) а вот около фонтана проволочная композиция совсем даже ничего, фотографироватся можно)
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата- Изображения малых архитектурных форм поместили бы


Ну, сам-то посмотрю, за иностранцев переживал и беспокоился, они-же за нас постоянно беспокоятся, как-то не удобно. Особенно за ейропейцев и ещё дальнего зарубежья, у ближних культур-мультур как у нас.
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну нет, г-на Юджина буду ждать с его фотоотчетом он и фотографирует лучше и опишет красивше)


Этот Юджин молодец! Почти Робин Гуд, для народа старается, репортажи делает с фотоотчётами, во дворе деревья и цветы сажает, соответственно ухаживает за ними. Если таких людей было-бы больше, тогда порядка больше было-бы. Жалко, что он переезжать собрался, вроде он сам об этом ранее писал. Надо некоторым диванным доморощенным экспертам перенимать у него положительный опыт.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода ожидается хорошей. без дождя.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2019 - 15:49]
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