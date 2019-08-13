В Казахстане рассматривают меры ужесточения наказания за изнасилование после инцидента в поезде "Тальго", передает Informburo.kz

Купе в поездах оснастят кнопками экстренного вызова, в вагонах установят камеры наблюдения, сообщил официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Дияс Ахметшарип.

Он обратился к женщине, ставшей жертвой изнасилования в поезде, и попросил прощения от себя лично и от лица компании. Дияс Ахметшарип выразил уверенность, что насильники понесут наказание по закону.

"Такие преступления могут произойти везде, не только в поездах, везде, даже в лифте. Мы должны донести до государства ужесточающие поправки в законодательство. Прежде всего, мы, КТЖ, поставим во всех купе кнопку экстренного вызова. Если вы почувствуете себя не в безопасности, вы можете нажать кнопку экстренного вызова, которая вызовет полицию. Касательно женских вагонов и купе, мы рассматриваем этот вариант. Мы надеемся поставить в вагонах камеры слежения до конца этого года", – сказал он.

Начальник отдела Комитета административной полиции отдела МВД РК Асет Омаров отметил, что под эгидой Генпрокуратуры пройдёт заседание рабочей группы по изменению уголовно-процессуального кодекса.

"Прорабатывается вопрос в части перевода изнасилования из категории средних в тяжкие преступления. Кроме того, прорабатывается вопрос введения дополнительной квалификации, как совершение группой лиц в отношении несовершеннолетнего, и плюс на сегодняшний день мы собираем предложения со стороны общественности", – сказал Асет Омаров.

Каждый человек должен понимать, что наказание за совершение такого рода преступлений будет очень жёстким, считает депутат Мажилиса Парламента Нуржан Альтаев.

"Очень часто те насильники, которые, получив уголовную ответственность, отсидели небольшой срок, выходят по условно-досрочному освобождению. Именно по статье за изнасилование мы предлагаем исключить возможность выйти по УДО. Мы также предлагаем, чтобы в отношении такого преступления, как изнасилование, из категории частных публичных обвинений перевести эту статью в публичное обвинение, то есть, исключить возможность договорённости сторон”, – сказал Нуржан Альтаев.

26 июля в Костанае в суде №2 вынесли приговор по делу об изнасиловании пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго". Колканат Курманиязов и Жетес Умбеталиев, проводники поезда, на протяжении всего расследования находились на свободе. Они получили по 2,5 года срока лишения свободы вместо запрошенных прокурором шести лет.