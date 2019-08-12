Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
Галина КАТКОВА
Заказчик настаивает на том, что «были предприняты все разумные меры для минимизации издержек подрядчика». Напомним, что договор с ТОО «Сервис КСТ» был заключен 22 апреля 2019 года на 80 млн тенге.
Фото Ксении РЕБИК
Входная группа с аркой стоит, в сроки ТОО уложилось, однако, денег не получило. «На сегодняшний день есть основания считать, что договор был заключен с нарушением закона о государственных закупках», - говорится в официальном письме, адресованном «НГ» заказчиком. Договор был заключен на производство работ, а следовало — по версии заказчика — на выполнение услуг.
- Разобрались и обнаружили ошибку мы сами, уже 30 апреля первый раз уведомили подрядчика о необходимости остановить исполнение договора. И по закону ТОО обязано было это сделать, - прокомментировал ситуацию руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ, - но они продолжали работать. В конце концов сами создали себе проблему.
Заказчик считает, что «со своей стороны предпринял все разумные меры для минимизации издержек ТОО «Сервис КСТ», в адрес компании неоднократно направлялись требования о расторжении договора и необходимости остановить работы и закуп материалов, которые были проигнорированы».
По словам заместителя директора ТОО Малика БУТАБАЕВА, еще до 30 апреля, в первые же дни после регистрации договора, товарищество начало демонтаж прежней конструкции и закупило партию стройматериалов на сумму около 20 млн тенге, то есть уже существенно потратились.
- Ну и что? Они должны были выставить нам счет. Мы его оплачиваем, проводим новую процедуру госзакупок, в условиях которой значится, что пользоваться подрядчик будет материалами заказчика. Механизм есть, - сказал «НГ» Тарасов.
Что касается собственно ошибки при заключении договора, с которой начался конфликт, то заказчик настаивает, что она была, а подрядчик считает, что ее «изобрел» отдел акимата. И указывает на аналогичный договор №128 с ТОО «Балкыту», заключенный на выполнение работ по декоративному оформлению входной группы в парке Победы. Предмет договора — тот же, что и в Центральном сквере.
По мнению Алексея Тарасова, этот и другие спорные моменты должен оценить и разрешить суд. Первый раунд судебных претензий друг к другу заказчика и подрядчика имел место в конце июня. Отдел ЖКХ понуждал подрядчика подписать дополнительное соглашение о расторжении договора госзакупок по соглашению сторон. Но сторона подрядчика не согласилась. И подала встречный иск — о понуждении к выполнению действующего договора и оплате актов выполненных работ. Определением СМЭС судебное производство по иску заказчика было прекращено, после чего подрядчик свой иск отозвал.
Теперь предстоит новое судебное разбирательство.
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