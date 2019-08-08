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Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере

Галина КАТКОВА

8 августа 2019, 15:46 |  Общество

Цена вопроса — 80 млн тенге. В этой сумме — зарплата 25 рабочих, стоимость материалов, строительно-монтажных работ. Договорные обязательства ТОО «Сервис КСТ» выполнило в срок и полностью, однако ни один направленный им акт выполненных работ заказчиком не принят.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Акимат ссылается на ошибку при заключении договора, в котором якобы вместо слова «работа» должно стоять слово «услуга», - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Сервис КСТ» Малик БУТАБАЕВ. - При этом договор №116 от 22 апреля 2019 года спокойно прошел регистрацию в казначействе, маслихат — и это документально зафиксировано - выделял деньги именно на производство работ по декоративному оформлению входной группы Центрального сквера. Наконец, есть аналогия — декоративное оформление входной группы в парке Победы в этом году вело ТОО «Балкыту», с ним тот же заказчик, отдел ЖКХ акимата Костаная, подписал договор о государственных закупках работ. Чем же мы отличаемся?

Заказчик в июле пытался признать договор с ТОО «Сервис КСТ» недействительным, но определением суда производство по делу было прекращено. Сейчас у сторон начинается новый раунд судебных разбирательств. Теперь заказчик настаивает на расторжении договора госзакупок, по которому все обязательства уже исполнены.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В рамках подготовки к процессу состоялась беседа, на которой судья задавала вопрос, а что будет делать заказчик с 80 млн тенге, если выиграет, - рассказал Бутабаев. - представитель истца, то есть отдела ЖКХ, сказал, что будет объявлено о проведении новой процедуры госзакупок... Арку что ли будут сносить, чтобы снова ее построить?

Адвокат ТОО «Сервис КСТ» направлял через портал egov.kz жалобу, адресуя ее главе государства и акиму области. Ответил на нее — в нарушение законодательства о порядке работы с обращениями — тот, на кого жаловались, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов. Из ответа следует, что неполучение ТОО «Сервис КСТ» 80 млн тенге — это предпринимательский риск. Акимат, дескать, предупреждал на начальной стадии производства работ о необходимости их прекратить.

«НГ» намерена освещать этот судебный процесс.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо табличку поменять. Русского языка нет
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§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кинули работяг.
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§ yudjin
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6034
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst: Надо табличку поменять. Русского языка нет
И снова нарушение закона о рекламе и закона о языках! Ау, правозащитники! Ау, отделы внутренней политики, культуры и развития языков, я прошу прокомментировать отсутствие названия на официальном русском языке, который, по словам Дариги Назарбаевой "еще никто не отменял".

Сегодня прям день открытий какой-то: городская больница попала в рейтинг худших, вместо того, чтобы реально спасать вымирающую сайгу, открывают ей пластиковый памятник, мирные активисты оказываются подозрительными бомбаносцами, дорогая и красивая арка по заказу акимата, оказывается ему не нужна и платить за неё не будем?
Какая чудная страна, однако...
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§ maxsaf
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2715
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вместо слова «работа» должно стоять слово «услуга»

Акунаматат-боты, вас так еще не кидали? :lol:
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§ Ваш земляк
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Акунаматат-боты, вас так еще не кидали?

У них всё ещё впереди. Жандармам в Москве тоже ничего не заплатили. Ну а работяг действительно жаль, за "спасибо" работали. А где же был городской акимат, неужели не проверял ход выполнения работ? Там хоть работают профессионалы?
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§ Серый волк
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Акунаматат-боты, вас так еще не кидали? :lol:
Один из них, новенький расконсервированный, и активный в июле, точно пропадал в аккурат с 31 июля по 7августа. Бесплатно не работал, а теперь снова шпарит.
Наверное оплаты ждал. :lol:
Эх не тем строитель занялся и зря поверил, без предоплаты работал! :-) Шпаклевать форумы наверное надежнее в плане оплаты! :lol:
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§ Маркс
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: Там хоть работают профессионалы?

Пару раз проходил, там что-то пилили болгаркой, облако пыли стояло над всем районом, прохожие шли седые от горя, что попали под раздачу. Работали какие-то молодые люди, скорее всего студенты. Площадь перед входной группой перековыряна, сложена как попало, везде какие-то грязные потеки, следы машинного масла от "новенькой" техники. Заметил невооруженным глазом трещину на колонне у самого входа. Даже и не знаю, что лучше, было раньше или стало теперь, учитывая, что весь квартал придется отмывать от пыли и грязи, так лучше бы и не делали ничего, принципиально ничего не изменилось. Похоже, что опять деньги освоили и привет.
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§ пешеход
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 08.08.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо кому то откат не сделали, вот и попадают наверное.
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