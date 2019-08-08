Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере

Цена вопроса — 80 млн тенге. В этой сумме — зарплата 25 рабочих, стоимость материалов, строительно-монтажных работ. Договорные обязательства ТОО «Сервис КСТ» выполнило в срок и полностью, однако ни один направленный им акт выполненных работ заказчиком не принят.

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- Акимат ссылается на ошибку при заключении договора, в котором якобы вместо слова «работа» должно стоять слово «услуга», - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Сервис КСТ» Малик БУТАБАЕВ. - При этом договор №116 от 22 апреля 2019 года спокойно прошел регистрацию в казначействе, маслихат — и это документально зафиксировано - выделял деньги именно на производство работ по декоративному оформлению входной группы Центрального сквера. Наконец, есть аналогия — декоративное оформление входной группы в парке Победы в этом году вело ТОО «Балкыту», с ним тот же заказчик, отдел ЖКХ акимата Костаная, подписал договор о государственных закупках работ. Чем же мы отличаемся?

Заказчик в июле пытался признать договор с ТОО «Сервис КСТ» недействительным, но определением суда производство по делу было прекращено. Сейчас у сторон начинается новый раунд судебных разбирательств. Теперь заказчик настаивает на расторжении договора госзакупок, по которому все обязательства уже исполнены.

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- В рамках подготовки к процессу состоялась беседа, на которой судья задавала вопрос, а что будет делать заказчик с 80 млн тенге, если выиграет, - рассказал Бутабаев. - представитель истца, то есть отдела ЖКХ, сказал, что будет объявлено о проведении новой процедуры госзакупок... Арку что ли будут сносить, чтобы снова ее построить?

Адвокат ТОО «Сервис КСТ» направлял через портал egov.kz жалобу, адресуя ее главе государства и акиму области. Ответил на нее — в нарушение законодательства о порядке работы с обращениями — тот, на кого жаловались, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов. Из ответа следует, что неполучение ТОО «Сервис КСТ» 80 млн тенге — это предпринимательский риск. Акимат, дескать, предупреждал на начальной стадии производства работ о необходимости их прекратить.

«НГ» намерена освещать этот судебный процесс.