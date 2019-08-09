Экс-президента Кыргызстана задержали
Силовики вывели из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz из Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев и Курсан Асанов / Кадр из видео Азаттык үналгысы
С ним в машине находятся его сторонники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Переговоры шли долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался.
Как сообщает сообщает Sputnik Кыргызстан, задержанного бывшего президента доставили в Главное следственное управление министерства внутренних дел страны в Бишкеке. Его советника Кундуз Жолдубаеву и других близких сторонников доставили в МВД.
Сторонники Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На площади собрались около 300 человек. Очевидцы сообщали, что те были настроены агрессивно. Митингующие не давали автомобилям проехать по проспекту Чуй.
Сотрудники отрядов специального назначения государственного комитета национальной безопасности страны с 7 августа проводят спецоперацию по задержанию экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в окрестностях Бишкека. Первый штурм в ночь на 8 августа закончился неудачей. Спецназовцам оказали ожесточенное сопротивление сторонники Атамбаева, последние несколько недель разбившие лагерь у его резиденции.
Второй штурм начался вечером 8 августа. Ранее поступали сообщения, что сотрудники милиции оцепили дом и вывели часть сторонников Атамбаева за пределы резиденции. Позже стало известно, что силовикам удалось пройти в дом, где с бывшим президентом провел переговоры замминистра внутренних дел Курсан Асанов.
Позже начался силовой разгон митингующих. Часть сторонников Атамбаева после его задержания направилась в Бишкек.
По последним данным, за два дня столкновений пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
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Экс-президента Кыргызстана задержали
Обликоморале: Это кто? HAH ? :-P