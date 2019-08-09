Экс-президента Кыргызстана задержали

Силовики вывели из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz из Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев и Курсан Асанов / Кадр из видео Азаттык үналгысы

С ним в машине находятся его сторонники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Переговоры шли долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался.

Как сообщает сообщает Sputnik Кыргызстан, задержанного бывшего президента доставили в Главное следственное управление министерства внутренних дел страны в Бишкеке. Его советника Кундуз Жолдубаеву и других близких сторонников доставили в МВД.

Сторонники Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На площади собрались около 300 человек. Очевидцы сообщали, что те были настроены агрессивно. Митингующие не давали автомобилям проехать по проспекту Чуй.