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Экс-президента Кыргызстана задержали
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Экс-президента Кыргызстана задержали

9 августа 2019, 09:26 |  Происшествия

Силовики вывели из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz из Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев и Курсан Асанов / Кадр из видео Азаттык үналгысы

С ним в машине находятся его сторонники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Переговоры шли долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался.

Как сообщает сообщает Sputnik Кыргызстан, задержанного бывшего президента доставили в Главное следственное управление министерства внутренних дел страны в Бишкеке. Его советника Кундуз Жолдубаеву и других близких сторонников доставили в МВД.

Сторонники Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На площади собрались около 300 человек. Очевидцы сообщали, что те были настроены агрессивно. Митингующие не давали автомобилям проехать по проспекту Чуй.

Сотрудники отрядов специального назначения государственного комитета национальной безопасности страны с 7 августа проводят спецоперацию по задержанию экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в окрестностях Бишкека. Первый штурм в ночь на 8 августа закончился неудачей. Спецназовцам оказали ожесточенное сопротивление сторонники Атамбаева, последние несколько недель разбившие лагерь у его резиденции.

Второй штурм начался вечером 8 августа. Ранее поступали сообщения, что сотрудники милиции оцепили дом и вывели часть сторонников Атамбаева за пределы резиденции. Позже стало известно, что силовикам удалось пройти в дом, где с бывшим президентом провел переговоры замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

Позже начался силовой разгон митингующих. Часть сторонников Атамбаева после его задержания направилась в Бишкек.

По последним данным, за два дня столкновений пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
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* drakon
Re: Экс-президента Кыргызстана задержали
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17044
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где ЛН? Уже месяц про
него - не слышно... 8-) 8-)
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§ Обликоморале
Экс-президента Кыргызстана задержали
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЛН

Это кто?
Завязывай со своими шпионскими штучками писать шифром.
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§ Маркс
Экс-президента Кыргызстана задержали
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это кто? Завязывай со своими шпионскими штучками писать шифром.

Лев Николаевич?
Лысый Ниндзя?
Ловкий Нувориш?
Лучший Напарник?
Левый Ник?
ЛениН?
Натуральный логарифм?
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§ elektron
Экс-президента Кыргызстана задержали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это кто?

HAH ? :-P
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