"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - сказал экс-глава Кыргызстана.

По словам Атамбаева, спецназ применил в том числе и боевое оружие. Хотя, по заявлению ГКНБ Кыргызстана, силовики использовали резиновые пули.

"Сегодня была попытка моего захвата, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди. Потому что для захвата был отправлен антитеррористический отряд спецназа "Альфа". Мы не террористы. Ни я, ни мирные люди вокруг моего дома", - заявил он.

В своем обращении Атамбаев выразил сожаление, что пострадали много невинных людей.

"К сожалению, много пострадавших, есть и тяжелораненые. Власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - отметил он.

Один человек в результате спецоперации погиб, передает Радио Азаттык. По последним данным, есть пострадавшие среди сторонников бывшего кыргызского лидера, а также среди силовиков.

Сотрудник силовых структур погиб в результате спецоперации в Кой-Таше, где бойцы спецназа с вечера 7 августа начали штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и натолкнулись на сопротивление сторонников экс-лидера Кыргызстана, не позволивших его задержать.

Сотрудники больницы в Бишкеке подтвердили смерть одного человека. Согласно заявлению Минздрава, он скончался в результате огнестрельного ранения.

На видео, снятого после начала штурма, запечатлены десятки сторонников экс-президента на территории резиденции. Некоторые из них заявили, что им удалось захватить спецназовцев. На территории резиденции горела небольшая постройка.

По последним данным, в результате штурма резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева пострадали не менее 45 человек, из них 15 — сотрудники силовых структур. Об этом сообщает Кыргызская редакция Азаттыка со ссылкой на Минздрав страны.

Кыргызский спецназ начал штурм резиденции бывшего президента страны, который отказывается являться на допросы относительно уголовного расследования, вечером 7 августа. Бойцы спецотрядов, многие — в масках, вошли в здание в селе Кой-Таш в окрестностях Бишкека в тот момент, когда во дворе находились ряд сторонников бывшего кыргызского лидера. Сам Атамбаев в тот момент был там же. На видеозаписях с места видно, как 62-летнего Атамбаева быстро уводят его телохранители.

Одновременно в кадре слышны выстрелы. На видео также появляется мужчина с огнестрельным ранением в ногу.

В заявлении государственного комитета национальной безопасности страны говорится, что «спецоперация по задержанию бывшего президента» проводилась сотрудниками этого ведомства. ГКНБ настаивает, что применялись «только резиновые пули».

Корреспонденты Кыргызской редакции Азаттыка сообщали с места событий, что силовики применяли слезоточивый газ против десятков сторонников экс-президента, которые пытались перебраться через ограждения на территорию комплекса.

Новостной сайт 24.kg сообщил, что один из журналистов, Айда Джумашева, пострадала от резиновой пули. Другой человек, назвавшийся Нурбеком Касымбековым, общественным защитником Атамбаева, сообщил, что его избили спецназовцы. У него сильно распух глаз, а на майке - следы крови.

Известно, что президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в Бишкек с курорта на озере Иссык-Куль.

Атамбаев, чей президентский срок, согласно Конституции страны, был ограничен одним шестилетним мандатом, на выборах президента в октябре 2017 года поддерживал Жээнбекова. В последние месяцы политики обменивались взаимными обвинениями в недостатке компетентности и профессионализма.

22 июля, после того как Атамбаев в третий раз отказался явиться на допрос, с ним в Кой-Таше встречались вице-министр внутренних дел Мирлан Каниметов и ряд других чиновников. Согласно законодательству, человек, три раза не явившийся по повестке, может быть задержан для допроса насильно. Но ранее власти не предпринимали попыток применить к Атамбаеву силу.

Экс-президенту Кыргызстана предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и незаконном обогащении в период, когда он возглавлял страну в 2011–2017 годах. Атамбаев отвергает вину и называет это дело политически мотивированным.

Адвокат экс-президента Сергей Слесарев характеризует как неконституционные принятые в мае поправки к закону о неприкосновенности бывших президентов, благодаря которым Атамбаева в конце июня лишили статуса экс-президента, что открыло возможность для привлечения его к уголовной ответственности. Это решение депутаты парламента страны приняли подавляющим большинством голосов 27 июня.

С того момента Атамбаев большую часть времени находился в Кой-Таше. Он, в частности, открыто заявлял, что на территории комплекса есть оружие. На территории возле дома сторонники бывшего президента создали штаб в поддержку Атамбаева.

24 июля Атамбаев через российскую авиабазу в Канте полетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, с Путиным они говорили о ситуации в Кыргызстане, о необходимости политической стабильности и приложения усилий для ее достижения с обеих сторон конфликта. В Кремле сообщили, что Путин говорил с Атамбаевым «о ситуации в регионе и в Кыргызстане». Он также призвал кыргызстанцев «объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства». В Кыргызстан Алмазбек Атамбаев вернулся на следующий день, 25 июля, также через авиабазу в Канте.

Обвинения против Атамбаева изначально выдвинула специальная депутатская комиссия. Генеральная прокуратура по итогам своей проверки сочла имеющими основание пять из шести. Обвинения касаются предполагаемой причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставкам угля на ТЭЦ. Вызовы на допрос связаны с расследованием освобождения Батукаева.