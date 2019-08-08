Атамбаев: Оружие было только у меня, я сам оказывал сопротивление

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сообщил, что огнестрельное оружие среди собравшихся в Кой-Таше было только у него. Об этом он заявил 8 августа на встрече со своими сторонниками, сообщает Радио Азаттык.

Фото svodka.akipress.org

- Вчера они не сказали, что приехали забрать меня на допрос. Они как бандиты ворвались и начали стрелять в людей. Я не раз говорил, что буду стрелять, если придут ко мне в дом. Здесь только у меня есть оружие, я вчера был на третьем этаже дома и сам оказывал сопротивление. Пусть потом не обвиняют простых граждан, у них не было даже рогаток, возможно, были камни», - сказал Атамбаев.



Вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находится 31 человек, 11 из них - в медицинских учреждениях силовых структур. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, ему сделали две операции, еще один пострадавший находится в реанимации.



В заложниках в доме Атамбаева находится 6 «спецназовцев». Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.



Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письмо, но инициатива не была поддержана.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В июле экс-президента лишили неприкосновенности.