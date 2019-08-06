Форум
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Но это же конечно происходит alex_60: Это не от большого ума
06.08.19 16:18
Нурбанчик
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Тот самый: Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно. Зачем банкам заморачиваться? У нормальных банков банкоматы с функцией выдачи тенге и...
06.08.19 16:18
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Бертрану Рубенштейну alex_60: alex_60: Это точно не армянская фамилия? Может быть, правильнее писать РубИнштейн?!
06.08.19 16:17
Тот самый
При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
antonK: не уступил дорогу? там поворота налево -то нет. И на видео (0:06 секунда) "мерседес" уверенно "спрыгивает" с бордюры и просто едит. И для совершения маневра типо...
06.08.19 16:17
Тот самый
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно.
06.08.19 15:59
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты

6 августа 2019, 15:03 |  Общество

Эксперты высказались о возможном введении новых правил работы обменных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

Экономист Алмас Чукин сравнил введение ограничений с таможенной системой.

"У таможенников есть понятие "сплошная проверка": они досматривают каждый груз, каждое изделие, только потом отпускают. Это создает огромные задержки и очереди. Теперь и в обменниках будет то же самое. Есть еще понятие "презумпция виновности": ты виноват, пока не доказал обратное. Вот и нас теперь заставляют заполнять кучу бумаг, хотя 99,9 процента клиентов обменных пунктов - это не террористы и не преступники. Это просто люди, которым нужно продать или купить валюту. Выходит,  просто бессмысленная бюрократия", - рассуждает Алмас Чукин.

По мнению специалиста, из-за ограничений пострадают и бизнесмены, и клиенты.

"Для владельцев обменников это куча затрат. Бедные операторы будут работать в три раза за ту же зарплату и приносить меньше прибыли. Но, как предприниматель, я перенесу все свои дополнительные затраты на потребителя. Сейчас у нас маленькая маржа между покупкой и продажей. Теперь она может увеличиться и составлять не два-три тенге, а, к примеру, 20. То же самое с переводами: упадет мне в Western Union 100 долларов, а после конвертации останется 97-98", - говорит Чукин.

Также экономист считает, что ограничения скажутся на всей экономике страны. 

"Если появятся запреты, то исчезнет доверие. Если у меня появятся доллары, я не буду их продавать, потому что купить в следующий раз будет трудно. Вместо того чтобы делать рынок живым и гибким, мы вставляем запреты, которые не работают", - резюмирует он.

Солидарен с ним экономист Арман Байганов. Он говорит, что человек всегда найдет лазейку, чтобы обойти неудобное правило.

"Нужно будет кому-то поменять два миллиона тенге, так он потрудится и сходит в четыре обменника, вот и все. Да и что такое полмиллиона тенге? Всего полторы тысячи долларов. У нас руководители национальных компаний получают больше. Поэтому если вводить такие ограничения, то хотя бы на 10 тысяч долларов", - считает Байганов.

Он вспоминает, что и раньше в обменных пунктах нужно было оставлять свои паспортные данные, но тогда речь шла о крупных суммах. Теперь же заполнять бумажные формы придется всем.

"Мы пытаемся оптимизировать систему, упростить, а в итоге вводим новые бюрократические поправки. Что же касается работы до семи вечера - это очень неудобно. А если туристы прилетели поздно или бизнесмену нужно срочно купить валюту? Да и обычные люди не смогут сделать этого в течение рабочего дня. Как результат, появятся очереди. В одно время ходили разговоры о том, чтобы по примеру России убрать все частные обменники и оставить только банки. Возможно, мы постепенно возвращаемся к этому", - предполагает Арман Байганов. 

Ранее стало известно, что, возможно, будут введены ограничения в режиме работы обменных пунктов Казахстана. Еще одно новое правило касается потребителей: теперь им нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.08.19 16:08 На Tele2, Beeline и Kcell подали в суд из-за сертификата безопасности
06.08.19 13:27 «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой
06.08.19 13:05 В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
06.08.19 11:54 Отключать теле- и радиовещание в Костанайской области будут из-за демонтажа аналогового оборудования
06.08.19 11:13 Склад боеприпасов взорвался в России
06.08.19 10:34 При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
05.08.19 20:29 В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
05.08.19 15:55 Нежарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области
05.08.19 14:36 Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае
05.08.19 13:17 Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 7
Всего: 202

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх