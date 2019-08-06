Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Эксперты высказались о возможном введении новых правил работы обменных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
Экономист Алмас Чукин сравнил введение ограничений с таможенной системой.
"У таможенников есть понятие "сплошная проверка": они досматривают каждый груз, каждое изделие, только потом отпускают. Это создает огромные задержки и очереди. Теперь и в обменниках будет то же самое. Есть еще понятие "презумпция виновности": ты виноват, пока не доказал обратное. Вот и нас теперь заставляют заполнять кучу бумаг, хотя 99,9 процента клиентов обменных пунктов - это не террористы и не преступники. Это просто люди, которым нужно продать или купить валюту. Выходит, просто бессмысленная бюрократия", - рассуждает Алмас Чукин.
По мнению специалиста, из-за ограничений пострадают и бизнесмены, и клиенты.
"Для владельцев обменников это куча затрат. Бедные операторы будут работать в три раза за ту же зарплату и приносить меньше прибыли. Но, как предприниматель, я перенесу все свои дополнительные затраты на потребителя. Сейчас у нас маленькая маржа между покупкой и продажей. Теперь она может увеличиться и составлять не два-три тенге, а, к примеру, 20. То же самое с переводами: упадет мне в Western Union 100 долларов, а после конвертации останется 97-98", - говорит Чукин.
Также экономист считает, что ограничения скажутся на всей экономике страны.
"Если появятся запреты, то исчезнет доверие. Если у меня появятся доллары, я не буду их продавать, потому что купить в следующий раз будет трудно. Вместо того чтобы делать рынок живым и гибким, мы вставляем запреты, которые не работают", - резюмирует он.
Солидарен с ним экономист Арман Байганов. Он говорит, что человек всегда найдет лазейку, чтобы обойти неудобное правило.
"Нужно будет кому-то поменять два миллиона тенге, так он потрудится и сходит в четыре обменника, вот и все. Да и что такое полмиллиона тенге? Всего полторы тысячи долларов. У нас руководители национальных компаний получают больше. Поэтому если вводить такие ограничения, то хотя бы на 10 тысяч долларов", - считает Байганов.
Он вспоминает, что и раньше в обменных пунктах нужно было оставлять свои паспортные данные, но тогда речь шла о крупных суммах. Теперь же заполнять бумажные формы придется всем.
"Мы пытаемся оптимизировать систему, упростить, а в итоге вводим новые бюрократические поправки. Что же касается работы до семи вечера - это очень неудобно. А если туристы прилетели поздно или бизнесмену нужно срочно купить валюту? Да и обычные люди не смогут сделать этого в течение рабочего дня. Как результат, появятся очереди. В одно время ходили разговоры о том, чтобы по примеру России убрать все частные обменники и оставить только банки. Возможно, мы постепенно возвращаемся к этому", - предполагает Арман Байганов.
Ранее стало известно, что, возможно, будут введены ограничения в режиме работы обменных пунктов Казахстана. Еще одно новое правило касается потребителей: теперь им нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты.
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