В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов

Изменить режим работы обменных пунктов предполагается с 1 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.

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Национальный банк Казахстана опубликовал проект постановления правления "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".

Одна из поправок предусматривает изменения режима работы обменных пунктов.

- Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, - говорится в документе.

По каждой проведенной обменной операции в журнале реестров следует фиксировать данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия).

В проекте постановления также предусматривается, что уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой или приложения к лицензии.

При этом минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге для каждого обменного пункта.

Кроме того, уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20 процентов от суммы уставного капитала.

Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на 1 (первое) число текущего месяца. Если общая сумма денег, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, не соответствует размеру, установленному в соответствии с частью первой настоящего пункта, уполномоченная организация обеспечивает пополнение своих банковских счетов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня образования такого несоответствия.

Предполагается, что нормы постановления начнут действовать с 1 января 2020 года.