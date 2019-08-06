Форум
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Но это же конечно происходит alex_60: Это не от большого ума
06.08.19 16:18
Нурбанчик
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Тот самый: Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно. Зачем банкам заморачиваться? У нормальных банков банкоматы с функцией выдачи тенге и...
06.08.19 16:18
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Бертрану Рубенштейну alex_60: alex_60: Это точно не армянская фамилия? Может быть, правильнее писать РубИнштейн?!
06.08.19 16:17
Тот самый
При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
antonK: не уступил дорогу? там поворота налево -то нет. И на видео (0:06 секунда) "мерседес" уверенно "спрыгивает" с бордюры и просто едит. И для совершения маневра типо...
06.08.19 16:17
Тот самый
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно.
06.08.19 15:59
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов

6 августа 2019, 13:05 |  Государство

Изменить режим работы обменных пунктов предполагается с 1 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: VistaNews.ru

Национальный банк Казахстана опубликовал проект постановления правления "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".

Одна из поправок предусматривает изменения режима работы обменных пунктов.

- Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, - говорится в документе.

По каждой проведенной обменной операции в журнале реестров следует фиксировать данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия).

В проекте постановления также предусматривается, что уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой или приложения к лицензии.

При этом минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге для каждого обменного пункта.

Кроме того, уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20 процентов от суммы уставного капитала.

Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на 1 (первое) число текущего месяца. Если общая сумма денег, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, не соответствует размеру, установленному в соответствии с частью первой настоящего пункта, уполномоченная организация обеспечивает пополнение своих банковских счетов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня образования такого несоответствия.

Предполагается, что нормы постановления начнут действовать с 1 января 2020 года.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.08.19 16:08 На Tele2, Beeline и Kcell подали в суд из-за сертификата безопасности
06.08.19 15:03 Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
06.08.19 13:27 «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой
06.08.19 11:54 Отключать теле- и радиовещание в Костанайской области будут из-за демонтажа аналогового оборудования
06.08.19 11:13 Склад боеприпасов взорвался в России
06.08.19 10:34 При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
05.08.19 20:29 В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
05.08.19 15:55 Нежарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области
05.08.19 14:36 Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае
05.08.19 13:17 Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый старый рынок труда начинает свою жизнь.базар,квартиры,.
Профайл

* Нурбанчик
Re: В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, - говорится в документе/

Рейсы с Москвы прилетают в 5 утра, поезд с Челябинска (за исключением белорусского) прибывает в Кустанай после 20 часов.
Что делать приезжающим гостям до 10 утра и после 19 вечера с обменом своих денег на тенге? :-o
Еще раз убеждаюсь в нужности банковским карт :lol:
Профайл

* Нурбанчик
Re: В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Новый старый рынок труда начинает свою жизнь.базар,квартиры,.

Если что с тенге выручишь? ;-) Рубли сдам по выгодному курсу 8-) .
Ну я это на всякий случай, всё же может в жизни пригодится. С меня хороший краснодарский самогон в подарок :lol:
Профайл

§ alex_60
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

У меня супруга 20 числа катит по маршруту
Кустанай челябинск Белово.
Челябинск белово жд.
Профайл

§ alex_60
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
хороший краснодарский самогон в подарок

Где ты его надыбал?
Профайл

* Тот самый
Re: В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно.
Профайл

* Нурбанчик
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно.

Зачем банкам заморачиваться? У нормальных банков банкоматы с функцией выдачи тенге и долларов/евро. Банкам второго уровня наверное все-таки затратно будет круглосуточное отделение, а это дополнительные расходы на сотрудников и охрану.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 199
Пользователей: 7
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх